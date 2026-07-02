OBRAMAT, el Magatzem on compren els Professionals de la Construcció i la Reforma, arriba a Girona.
Redacció
Obramat, el Magatzem dels Professionals de la Construcció i la Reforma, obrirà el proper 8 de juliol a partir de les 7 del matí. Amb aquesta nova obertura, l'empresa de referència en distribució de materials per al sector inaugura el seu primer Magatzem a la província de Girona, el 8è a Catalunya. Estarà estratègicament ubicat a SALT – carrer d'Antoni Barnés i Gultresa, 10.
A Obramat tenen molt clar quin és el seu propòsit: ajudar els Professionals del sector en tots els seus Projectes, i proporcionar-los una experiència de compra ràpida i fàcil.
El Magatzem està dissenyat per fer estalviar temps i diners a tots els clients que necessiten materials i productes per a les seves Obres i Reformes. Ofereix un ampli horari ininterromput des de les 7 del matí, productes de les millors marques Professionals per a tots els oficis del sector en un mateix lloc i garanteix sempre els millors Preus de la zona (amb l'IVA inclòs en el preu final).
A més, Obramat assumeix un compromís clau que és la base del seu negoci: tenir Estoc sempre disponible per donar resposta a tots els Projectes.
D'aquesta manera, es converteix en la proposta comercial amb més Estoc de la zona amb disponibilitat immediata. Amb una superfície de més de 7.000 m², tots els clients hi trobaran més de 20.000 productes amb Estoc d'Obra i amb la Qualitat Professional que aporten les marques líders del sector.
Tot això es complementa amb un Pati de Materials de Construcció de més de 2.600 m2, on es pot accedir directament amb el vehicle per carregar i comprar, la qual cosa converteix Obramat en l'opció més ràpida i còmoda a l'hora d'adquirir material de Construcció i Reforma.
I encara més coses: a obramat.es els clients poden fer les compres amb recollida al Magatzem en 2 hores i lliurament a l'Obra en 24 hores.
Quins altres avantatges ofereix Obramat Girona al seus clients?
- Pàrquing Gratuït de 266 places, amb places adaptades per a vehicles industrials.
- 18 caixes en total, 4 de les quals són ràpides, 1 és exclusiva per a devolucions, 2 són al pati de materials i 2 són de gran volum per facilitar la càrrega al vehicle.
I les millors solucions Professionals:
- Finestres a mida: disponibles en PVC i en alumini. Garanteixen els estàndards d’aïllament i eficiència.
- Servei tintomètric: més de 20.000 colors personalitzats a l’instant.
- Formacions per a Professionals: cursos gratuïts, jornades tècniques i demostracions de producte.
- Gestió de pressupostos de cuines: projecte i pressupost amb el millor assessorament professional.
- Garantia de satisfacció: si no estàs satisfet, tens 100 dies des de la data de compra per a canvis o devolucions.
Foment de l'ocupació i del teixit empresarial de Girona
Obramat arriba a Girona amb la intenció de sumar. L'obertura del Magatzem ha suposat una inversió important que, a més, ha contribuït a generar ocupació estable i de qualitat amb més de 100 llocs de treball. A més, aposta fermament pels proveïdors locals i regionals, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit empresarial de Girona.
Obramat Girona es converteix en el magatzem número 42 de la marca a la Península Ibèrica i, d’aquesta manera, consolida el seu lideratge com a principal superfície de distribució especialitzada en el sector de la Construcció i la Reforma.
On trobar Obramat:
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