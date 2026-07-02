Tap Tap Food dispara la facturació fins als 14 milions i s’obre pas al Regne Unit i al Japó
La companyia, participada per Noel Alimentaria, creix un 40% el 2025 i reforça la planta de Sant Joan les Fonts amb més capacitat productiva
Tap Tap Food, empresa participada al 50% per Noel Alimentaria, ha tancat el 2025 amb una facturació de 14 milions d’euros, un 40% més que l’any anterior. La companyia, especialitzada en cremes vegetals, gaspatxos i salses, vincula aquest creixement a l’augment de la demanda de productes preparats i a l’activitat de la seva planta de Sant Joan les Fonts, on acaba de completar l’ampliació de la fàbrica.
L’empresa també ha incrementat el volum de producció anual fins a les 5.010 tones, un 35% més que el 2024. La dada situa la planta garrotxina com una de les peces centrals en el creixement de la companyia, que preveu mantenir la tendència a l’alça durant el 2026. Tap Tap Food forma part del grup alimentari Noel des del 2020 i compta amb dos centres productius, un a Sant Quirze del Vallès i l’altre a Sant Joan les Fonts.
L’ampliació de la fàbrica garrotxina ha suposat una inversió global de 7 milions d’euros. Amb les obres, el centre productiu ha passat de 3.340 a 4.344 metres quadrats i ha incorporat una nova línia altament automatitzada. Aquesta instal·lació ha de permetre augmentar de manera progressiva el ritme de fabricació de cremes i salses, que passaria de les 120 tones setmanals actuals a una previsió de 300 tones setmanals el 2027.
El creixement de Tap Tap Food arriba en un context d’auge dels productes preparats per consumir. La companyia treballa sobretot en el segment de les cremes de verdures refrigerades i atribueix part de l’evolució del negoci a la demanda de "solucions pràctiques i saludables, elaborades amb ingredients frescos i pensades per a consumidors que busquen estalviar temps sense renunciar a la qualitat nutricional".
Expansió internacional
Tap Tap Food relata que també està impulsant la seva expansió en mercats internacionals com el Regne Unit o el Japó. La companyia ja comercialitza els seus productes fora de l’Estat en països com Portugal, Dinamarca, França, Itàlia, Mèxic i aquests dos mercats, que reforcen la projecció exterior del negoci. El 2025, l’empresa va exportar 145 tones de gaspatxo fresc al Regne Unit, mentre continua obrint recorregut comercial en destinacions més allunyades, com el mercat japonès.
El director de Tap Tap Food, Julià Riera, afirma que "el creixement sostingut dels darrers anys" ha permès a la companyia consolidar la seva posició en el segment de les cremes vegetals refrigerades i reforçar la presència internacional. "Els bons resultats ens confirmen que estem en el camí correcte i ens avalen a continuar invertint en innovació, capacitat productiva i desenvolupament de nous mercats", assegura.
Tap Tap Food compta amb una plantilla d’un centenar de persones. La companyia va néixer a Sant Just Desvern el 2011 i avui té presència en bona part de la gran distribució estatal. La seva evolució s’emmarca dins l’activitat de Noel Alimentaria, grup familiar amb seu a Sant Joan les Fonts que suma més de 2.700 treballadors, 15 centres de producció a Espanya i activitat en 66 països.
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