La Cambra de Comerç de Girona lliura 42 segells de sostenibilitat a empreses artesanes
El projecte C.A.T. preveu certificar unes 120 empreses i portarà una vintena d’artesans a la Fira de Mostres de Girona 2026
La Farinera Sant Lluís de Pont de Molins, a l’Alt Empordà, ha acollit una jornada del projecte C.A.T. – Cooperació Artesanal Transfronterera, amb la participació de representants d’unes 150 empreses de les dues bandes dels Pirineus. Durant l’acte, s’han lliurat 42 acreditacions ECO CAT+, un segell vinculat a criteris de sostenibilitat, competitivitat i desenvolupament territorial. El projecte preveu arribar a certificar unes 120 empreses.
La iniciativa està impulsada per la Cambra de Comerç de Girona i la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales, en el marc del programa europeu Interreg POCTEFA 2021-2027 i de l’Espai Català Transfronterer, l’EsCat.
Durant la trobada, la Cambra de Comerç de Girona ha anunciat que la Fira de Mostres de Girona 2026 incorporarà un espai específic per als artesans i artesanes transfronterers participants en el projecte C.A.T. Segons l’entitat, una vintena d’artesans amb el segell ECO CAT+ disposaran d’un estand propi dins del certamen, que rep prop de 60.000 visitants.
El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha defensat que el projecte vol construir, "a partir de la força de tot el que ens uneix: una història, una cultura, una llengua i una manera d'entendre el món", un espai de cooperació entre les dues bandes dels Pirineus "capaç de generar oportunitats, intercanvi de coneixement i noves vies de desenvolupament econòmic".
Per la seva banda, Robert Bassols, president de la Chambre de Métiers des Pyrénées-Orientales, ha afirmat que aquesta mena de trobades serveixen per enfortir els creadors artesans i donar a conèixer la seva tasca, que, segons ha assenyalat, està cada cop més amenaçada per productes elaborats en sèrie i sense respecte pel medi.
La jornada també ha servit per presentar les principals línies de treball del projecte C.A.T., entre les quals hi ha la futura Ruta de l’Artesania Catalana Transfronterera. L’objectiu és donar visibilitat a oficis, productors i creadors vinculats a un patrimoni econòmic i cultural compartit. El projecte també preveu accions de formació especialitzada, masterclasses i transferència de coneixement adreçades als professionals del sector.
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