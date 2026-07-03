El Fòrum Carlemany premia la dibuixant Pilarín Bayés i la xarxa d’escoles La Bressola
Més de 250 persones han assistit a l’acte, celebrat al restaurant El Molí de l’Escala
El Fòrum Carlemany ha distingit aquest dijous la dibuixant i ninotaire Pilarín Bayés i la xarxa d’escoles La Bressola en la 21a edició de la Nit Fòrum, celebrada al restaurant El Molí de l’Escala. L’acte ha reunit més de 250 persones vinculades al teixit empresarial gironí.
Bayés ha rebut el premi Soci d’Honor del Fòrum Carlemany, mentre que La Bressola, que enguany commemora el 50è aniversari, ha estat guardonada amb el Falcó Carlemany d’Or. El premi l’ha recollit el president dels Amics de La Bressola, Geoffroy Lourdou, acompanyat del responsable de projectes pedagògics de l’entitat, Cesc Franquesa.
La presidenta del Fòrum Carlemany, Maria Trias, ha explicat que els dos reconeixements volen posar en relleu trajectòries vinculades a la cultura, l’educació i la llengua. "Al Fòrum Carlemany creiem que les persones són el motor de qualsevol projecte d'èxit. Per això avui reconeixem la trajectòria de Pilarín Bayés i de La Bressola, dos exemples de compromís, constància i capacitat de transformar la societat des de l'educació, la cultura i els valors", ha afirmat.
Durant l’acte, l’organització també ha fet balanç de l’activitat del Fòrum Carlemany, que actualment supera el centenar d’empreses associades. L’entitat reuneix cada any uns 650 directius i directives en sessions de benchmarking, basades en l’intercanvi de coneixement i experiències a través de trobades, debats i grups de treball.
Trias també ha destacat el paper dels coordinadors d’aquests grups, als quals ha atribuït una part del creixement de l’entitat durant els darrers anys. A la cloenda, la presidenta ha demanat a Pilarín Bayés que fos "l’àvia del Fòrum Carlemany", una proposta que la dibuixant ha acceptat.
Una entitat fundada el 2003
El Fòrum Carlemany es va fundar l’any 2003 i és una entitat sense ànim de lucre orientada a la millora de la gestió empresarial a través del "benchmarking". Actualment, agrupa més d’un centenar d’empreses gironines de diversos sectors i organitza activitats mensuals adreçades a directius i directives.
L’acte ha comptat amb el patrocini de CaixaBank i Coface i ha estat presentat per Elisabet Carnicé. Els guardons han estat lliurats per Maria Trias i Albert Puxan, presidenta i vicepresident del Fòrum Carlemany.
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