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Hisenda ha retornat 135,3 milions a 183.200 contribuents gironins en la campanya de la renda

Catalunya registra 4,49 milions de declaracions, un 4,3% més que l'any passat

Una oficina de l'Agència Tributària, en una imatge d'arxiu.

Una oficina de l'Agència Tributària, en una imatge d'arxiu. / Marta Fernández / Europa Press

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Redacció

Redacció

Girona

L'Agència Tributària ha retornat ja 135,3 milions d'euros a 183.200 contribuents gironins al tancament de la campanya de l'IRPF del 2025. Girona és la demarcació catalana on més creix el nombre de devolucions abonades (+7,8%), seguida de Lleida (+5,7%), Barcelona (+4,3%) i Tarragona (+3,2%).

Catalunya ha tancat la campanya de la renda del 2025 amb 4.492.723 declaracions presentades, davant les 4.307.810 de l'exercici anterior, fet que representa un increment del 4,29%. Barcelona concentra la major part de les declaracions, amb 3.330.919, seguida de Tarragona (467.086), Girona (442.621) i Lleida (252.097), segons recull l'agència ACN.

Pel que fa a les devolucions, els contribuents catalans han sol·licitat el retorn de 2.264 milions d'euros a través de 2.466.788 declaracions. Fins al tancament de la campanya, l'Agència Tributària havia abonat 1.442,8 milions d'euros a 1.874.910 contribuents, l'equivalent al 76% de les devolucions demanades i al 63,7% dels imports reclamats.

A la resta de demarcacions, Barcelona acumula 1.828.253 sol·licituds de devolució per un import de 1.716,5 milions d'euros. D'aquestes, ja se n'han pagat 1.388.920 per valor de 1.091,3 milions. A Tarragona, 146,6 milions a 198.527 persones i a Lleida, 69,6 milions a 104.263 contribuents.

En comparació amb la campanya anterior, el nombre de devolucions pagades ha crescut un 4,6% a Catalunya, mentre que l'import retornat pràcticament s'ha mantingut estable, amb un lleuger augment del 0,1%.

En el conjunt de l'Estat, la campanya s'ha tancat amb 25,61 milions de declaracions presentades, un 4,2% més que l'any anterior. L'Agència Tributària ha retornat 9.361 milions d'euros a 12,95 milions de contribuents i ha destacat especialment l'expansió de 'Renda Directa', el sistema simplificat per a declaracions sense modificacions respecte a l'esborrany, que ha estat utilitzat per 2.404.000 persones, un 135,8% més que fa un any, segons ACN.

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L’Agència Tributària també subratlla que durant la campanya va enviar prop de 160.000 avisos preventius a contribuents que havien modificat dades facilitades per l'administració. Arran d'aquestes comunicacions, es van presentar 53.700 declaracions rectificatives o complementàries abans de possibles comprovacions posteriors.

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