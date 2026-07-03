Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi GavarresIncendi VilavenutGeriàtric GironaTour de FrançaTruffautAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

L’economia social centra la cinquena edició de les jornades Marca Girona

Fundacions, cooperatives i entitats socials han abordat la innovació, el talent i els reptes de futur del sector

Els participants en la V edició de la jornada Marca Girona

Els participants en la V edició de la jornada Marca Girona / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

La seu de la Fundació Aspronis, a Malgrat de Mar, ha acollit aquest dijous la cinquena edició de les jornades Marca Girona, organitzades per l’associació Catalunya Valley i l’agència La Factoria. La trobada ha reunit deu entitats del tercer sector de Girona i Catalunya per debatre sobre el moment actual de l’economia social i els seus principals reptes de futur.

Hi han participat el Grup Mifas, la Fundació Gentis, la Fundació Sergi, la Cooperativa Pi i Sunyer de Roses, la Fundació Impulsa de Vic, la cooperativa Som Mobilitat de Mataró, Suport Girona, Ampans de Manresa, Sant Tomàs de Vic i Caixa Enginyers. Les entitats han exposat projectes, inquietuds i línies de treball vinculades a la innovació, el talent i el reconeixement del paper social i econòmic del sector.

La vicepresidenta de la Fundació Aspronis, Cristina Cabañas, ha destacat el pes de les entitats del tercer sector en l’economia gironina i catalana, així com la tasca social que desenvolupen.

El director general d’Aspronis, Francesc Durà, també ha valorat la jornada com un espai de trobada entre entitats, societat i empreses. "És important que la societat i les empreses coneguin la feina que fem i trobem espais per promoure conjuntament les nostres inquietuds i projectes", ha afirmat.

Notícies relacionades

L’organització del Marca Girona ha anunciat la voluntat de dedicar noves edicions a l’economia social. En edicions anteriors, les jornades s’han celebrat en seus d’empreses del territori com Frit Ravich, Kave Home, Ocine i Puratos.

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents