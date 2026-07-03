L’economia social centra la cinquena edició de les jornades Marca Girona
Fundacions, cooperatives i entitats socials han abordat la innovació, el talent i els reptes de futur del sector
La seu de la Fundació Aspronis, a Malgrat de Mar, ha acollit aquest dijous la cinquena edició de les jornades Marca Girona, organitzades per l’associació Catalunya Valley i l’agència La Factoria. La trobada ha reunit deu entitats del tercer sector de Girona i Catalunya per debatre sobre el moment actual de l’economia social i els seus principals reptes de futur.
Hi han participat el Grup Mifas, la Fundació Gentis, la Fundació Sergi, la Cooperativa Pi i Sunyer de Roses, la Fundació Impulsa de Vic, la cooperativa Som Mobilitat de Mataró, Suport Girona, Ampans de Manresa, Sant Tomàs de Vic i Caixa Enginyers. Les entitats han exposat projectes, inquietuds i línies de treball vinculades a la innovació, el talent i el reconeixement del paper social i econòmic del sector.
La vicepresidenta de la Fundació Aspronis, Cristina Cabañas, ha destacat el pes de les entitats del tercer sector en l’economia gironina i catalana, així com la tasca social que desenvolupen.
El director general d’Aspronis, Francesc Durà, també ha valorat la jornada com un espai de trobada entre entitats, societat i empreses. "És important que la societat i les empreses coneguin la feina que fem i trobem espais per promoure conjuntament les nostres inquietuds i projectes", ha afirmat.
L’organització del Marca Girona ha anunciat la voluntat de dedicar noves edicions a l’economia social. En edicions anteriors, les jornades s’han celebrat en seus d’empreses del territori com Frit Ravich, Kave Home, Ocine i Puratos.
- Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això
- L'explosió de tres contenidors intel·ligents a Girona causa danys a façanes i vehicles
- Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
- Un incendi de vegetació talla la GI-660 a la Bisbal d’Empordà
- Protesta diària a Girona: un veí reclama mobles del seu pis cedit fa més d'un any
- Dos ferits, un de greu, en esfondrar-se una terrassa a la Bisbal d’Empordà
- El primer vol de Girona a Palma de Mallorca surt amb un 59% de les places ocupades