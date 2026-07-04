Porto Senso davant del seu desbloqueig definitiu: una proposta viable per reactivar la costa d'Altea
Residencial Finca Pons presenta un Programa d'Actuació Aïllada enfocat a la sostenibilitat, el compliment legal i la inversió responsable per dinamitzar un sector paralitzat des del 2008.
L'urbanisme modern exigeix agilitat, certesa i, sobretot, solucions eficients que impedeixin la degradació de l'entorn. En aquest escenari, la mercantil Residencial Finca Pons, S.L. ha fet un pas decisiu cap al futur d'Altea en presentar formalment davant del seu Ajuntament un Programa d'Actuació Aïllada (PAA) per a la parcel·la RES-1b de l'històric sector Marymontaña II. Una iniciativa tècnica i jurídica dissenyada amb un propòsit clar: completar la urbanització pendent i posar fi a un bloqueig que afecta el municipi des de fa gairebé dues dècades.
Un compromís històric amb el desenvolupament responsable
Per entendre el present de Porto Senso, és fonamental analitzar-ne la trajectòria. Les obres de l'antic desenvolupament es van veure paralitzades l'any 2008 a causa de la crisi global. Tot i la urgència, l'Ajuntament no va iniciar el procediment per resoldre la condició d'agent urbanitzador fins al 2015, formalitzant la resolució definitiva el 22 de juny del 2017. En aquell acord plenari, l'administració local es va comprometre explícitament a incoar les actuacions necessàries per a una nova programació tècnica. Tot i això han transcorregut més de 10 anys d'inactivitat municipal per complir les seves obligacions.
Tot i això, davant l'absència d'un impuls d'ofici eficaç els anys posteriors, les infraestructures ja executades van començar a patir un deteriorament natural. Una situació de paràlisi que perjudica de manera directa aquells propietaris que, com Residencial Finca Pons, van complir rigorosament i des del primer dia amb totes les obligacions, càrregues d'urbanització, cessions i deures d'equidistribució.
GRAU D'URBANITZACIÓ REAL: > 80%
SUPERFÍCE DE L'ÀMBIT: 6.145 m²
TERMINI D'EXECUCIÓ ESTIMAT: 4 mesos
Empara legal i viabilitat tècnica contrastada
Lluny de ser una mesura excepcional, el Programa d’Actuació Aïllada és una eina constructiva perfectament contemplada i regulada pel Text Refós de la LOTUP (Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge). La normativa autonòmica preveu aquest mecanisme específicament per a aquells supòsits en què, després de resoldre's un programa integrat, els terrenys presenten un grau de maduresa urbana tan avançat que en permet la culminació de forma autònoma.
La documentació tècnica de l'expedient és rotunda: la parcel·la RES-1b ja compta amb accés rodat pavimentat i obert a l'ús públic, xarxa d'aigua i connexions als serveis, telecomunicacions, voreres i enllumenat operatiu. El projecte delimita una àrea funcional de 6.145 m² que inclou el front viari immediat i el passeig de vianants adjacent. Amb una inversió complementària estimada en 348.683,89 euros —assumida íntegrament per la promotora juntament amb les màximes garanties financeres—, els serrells tècnics de connexions i serveis quedarien resolts en un termini de només quatre mesos.
Garantir la seguretat jurídica, protegir els drets consolidats dels propietaris i resoldre la paràlisi urbana són els pilars d'una iniciativa que cerca recuperar el valor paisatgístic i residencial de la zona
Cap a una bona administració que eviti riscos futurs
La proposta presentada per Residencial Finca Pons neix amb vocació constructiva i de cooperació. No cerca la confrontació jurídica ni altera el planejament existent, sinó que ofereix una sortida pragmàtica que prevé l’Ajuntament d'Altea d'enfrontar-se a supòsits de greu responsabilitat patrimonial per inactivitat administrativa, un risc amb complexos precedents en municipis limítrofs de la comarca.
El desbloqueig de Porto Senso mitjançant aquesta via legal no interfereix amb plans futurs per a la resta del sector, sinó que dota de dinamisme, valor estètic i seguretat una zona privilegiada de la Costa Blanca Nord, demostrant que la col·laboració publicoprivada és la millor aliada del progrés sostenible.
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