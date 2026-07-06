Menjar fora el cap de setmana surt un 37% més car que entre setmana
Un estudi de CaixaBank Research constata que, tot i que el dinar continua sent més rellevant, el sopar ha anat guanyant pes
María Jesús Ibáñez
Sortir a dinar o sopar de restaurant costa de mitjana uns 16,5 euros per cap entre dilluns i dijous. Fer-ho divendres, dissabte o diumenge ronda, en canvi, els 23 euros, és a dir, un 37% més. "Els dies d’entre setmana se sol recórrer a menús del dia o de plats de supervivència, però el cap de setmana la gent sol sortir a celebrar o, si menja de menú, aquest sol ser també una mica més car", observa Pedro Álvarez Ondina, investigador al departament d’Economia Espanyola a CaixaBank Research i autor d’un estudi monogràfic sobre com mengen i quant gasten els espanyols quan van de restaurant en funció del dia de la setmana. Les diferències de preu entre els dies considerats laborables i els que no són possiblement una de les conclusions més cridaneres d’aquestes anàlisis, que confirma, entre altres coses, que la restauració està entrant en una fase de creixement sostenible, després de la clatellada que va suposar per al sector la pandèmia de covid-19 del 2020.
"Estem detectant un avanç de la despesa encara dinàmic, associat a l’impuls del sector turístic, tot i que més moderat que en anys recents", constata Álvarez Ondina, que ha basat la seva investigació en les dades anonimitzades dels pagaments realitzats amb targeta pels usuaris de CaixaBank. L’estudi recull també el canvi gradual que s’està produint en els patrons de consum durant una mateixa jornada, de manera que "tot i que el dinar del migdia continua sent el moment clau i més rellevant, el sopar ha anat guanyant pes relatiu amb el pas del temps, tant de dilluns a dijous com, sobretot, de divendres a diumenge", assenyala aquest economista.
Així, després que en el bienni 2021-2022 l’auge del teletreball i els canvis d’hàbits a les oficines (amb la proliferació de les carmanyoles i els plats preparats) donessin a entendre un possible canvi de tendència en favor dels tres últims dies de la setmana, al reduir-se el consum de dilluns a dijous, "ara s’està veient que va ser un fenomen limitat, que s’ha anat corregint", assenyala l’investigador de CaixaBank Research. "El 2025, entre divendres i diumenge es va concentrar una mica més del 57% de la despesa setmanal, davant el 43% entre dilluns i dijous. És una diferència de tot just 0,7 punts percentuals respecte al 2019", afegeix.
Els sopars guanyen quota
La despesa que realitzen els clients s’enfoca, cada vegada més, a moments vinculats a l’oci i la socialització, especialment en el tram final de la setmana, de manera que els comensals busquen "experiències de consum més discrecional i de més despesa mitjana", explica l’autor de l’estudi. Entre divendres i diumenge es concentra entorn del 53% de les operacions, quatre punts menys que el percentatge de despesa, que era del 57%. Respecte al pes de dinars i sopars en funció del dia de la setmana, les nits han passat de representar el 40,8% de la despesa el 2019 al 42,6% el 2025 entre dilluns i dijous, mentre que el migdia ha reduït la seva presència en els dies laborables del 49,0% al 44,8%. Una tendència similar s’observa de divendres a diumenge, on el sopar augmenta la seva participació del 37,9% al 41,0%.
La despesa durant els dies laborables sol ser més alta a les províncies amb una activitat econòmica més gran i urbana, on els restaurants reben un comensal quotidià i recurrent. Al contrari, a l’interior de la Península i en algunes províncies de l’oest i del sud, la despesa realitzada entre divendres i diumenge adquireix més importància relativa, cosa que apunta a un comportament més vinculat a l’oci i a les relacions socials. Al litoral mediterrani i a determinades províncies turístiques s’observa, en canvi, un patró més equilibrat, ja que conviuen una despesa rellevant entre setmana i un consum també destacat durant el cap de setmana, en línia amb una demanda més variada i relacionada amb la presència més elevada de turistes.
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