Més de 177 milions d’euros en la millora d'hotels i restaurants gironins
La inversió del sector hoteler i de restauració gironí se centra en l'eficiència energètica, la renovació d'instal·lacions i la millora de processos digitals.
Els hotels i els establiments de restauració de les comarques gironines han invertit més de 177 milions d’euros per a la temporada 2026, segons una enquesta als establiments associats de les associacions membres de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona. Les actuacions se centren sobretot en quatre àmbits: la sostenibilitat i l’eficiència energètica, la compra d’equipament i maquinària, la renovació d’allotjaments i serveis i, la digitalització.
En el primer cas, els establiments han destinat recursos en plaques fotovoltaiques, aires condicionats de baix consum i millores en sistemes de producció de fred i calor. En l’àmbit de la compra d’equipament i maquinària, principalment s’ha invertit en la renovació del mobiliari dels hotels i de l’equipament de les cuines dels restaurants. La renovació d’allotjaments i serveis s’han centrat en la reforma d’habitacions, sales comunes, serveis com per exemple el gimnàs o espais de benestar (spa), així com en l’adequació d’instal·lacions per millorar-ne l’accessibilitat.
Restauració tecnològica
Els establiments també han apostat en la millora dels seus processos digitals, principalment mitjançant la implantació de nous motors de reserves, sistemes de gestió de canals (channel manager) i eines de comunicació basades en la intel·ligència artificial i nous sistemes de videovigilància.
La Federació assenyala que aquestes inversions mostren l’aposta del sector de l’hostaleria de les comarques de Girona per la renovació i la modernització dels seus establiments. Aquest esforç consolida un model turístic centrat en la qualitat, la sostenibilitat i la digitalització, tres eixos estratègics per mantenir i reforçar la competitivitat de la destinació.
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