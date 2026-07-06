Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
incendi Gavarresincendi Sentmenatincendi Catalunya NordTour de Françacontenidors GironaGirona FCMundial futbol
instagramlinkedin

Més de 177 milions d’euros en la millora d'hotels i restaurants gironins

La inversió del sector hoteler i de restauració gironí se centra en l'eficiència energètica, la renovació d'instal·lacions i la millora de processos digitals.

Foto d'hotel de Girona

Foto d'hotel de Girona / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Els hotels i els establiments de restauració de les comarques gironines han invertit més de 177 milions d’euros per a la temporada 2026, segons una enquesta als establiments associats de les associacions membres de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona. Les actuacions se centren sobretot en quatre àmbits: la sostenibilitat i l’eficiència energètica, la compra d’equipament i maquinària, la renovació d’allotjaments i serveis i, la digitalització.

En el primer cas, els establiments han destinat recursos en plaques fotovoltaiques, aires condicionats de baix consum i millores en sistemes de producció de fred i calor. En l’àmbit de la compra d’equipament i maquinària, principalment s’ha invertit en la renovació del mobiliari dels hotels i de l’equipament de les cuines dels restaurants. La renovació d’allotjaments i serveis s’han centrat en la reforma d’habitacions, sales comunes, serveis com per exemple el gimnàs o espais de benestar (spa), així com en l’adequació d’instal·lacions per millorar-ne l’accessibilitat.

Restauració tecnològica

Els establiments també han apostat en la millora dels seus processos digitals, principalment mitjançant la implantació de nous motors de reserves, sistemes de gestió de canals (channel manager) i eines de comunicació basades en la intel·ligència artificial i nous sistemes de videovigilància.

Notícies relacionades i més

La Federació assenyala que aquestes inversions mostren l’aposta del sector de l’hostaleria de les comarques de Girona per la renovació i la modernització dels seus establiments. Aquest esforç consolida un model turístic centrat en la qualitat, la sostenibilitat i la digitalització, tres eixos estratègics per mantenir i reforçar la competitivitat de la destinació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents