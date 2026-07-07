La calor intensa i la manca de mà d'obra allarguen fins a dues setmanes l'espera per instal·lar aires condicionats
Des del sector asseguren que falten professionals i que podrien absorbir 22.000 operaris qualificats "demà mateix"
Oriol Escudé Macià / Ares Vàzquez
Les altes temperatures han provocat un augment de la demanda d'aires condicionats, amb poc estoc d'aparells portàtils i uns temps d'espera d'unes dues setmanes per instal·lar els sistemes tradicionals. És el cas d'Electro Norma, a Barcelona, on han esgotat alguns models i ja programen instal·lacions per d'aquí a quinze dies, un termini que continua augmentant. El seu encarregat, Albert Martínez, assegura que les sol·licituds "s'han disparat" perquè s'han concentrat en pocs dies. "Vam fer una previsió més alta que l'any passat i ha superat totes les expectatives", explica. El president de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT), Èric Martí Bonet, atribueix els terminis d'espera a la manca de professionals.
Amb la primera onada de calor de l'any, a finals de juny, moltes persones van "entrar en pànic" i van córrer a comprar un aire condicionat, ja fos portàtil o tradicional, així com ventiladors. "Hi ha hagut una mica de psicosi", declara l'encarregat d'Electro Norma, ubicada al districte de Gràcia de Barcelona. Explica que els aparells portàtils, per la facilitat d'instal·lació, han estat els que més s'han comprat a última hora. "Ara mateix estem amb ruptura d'estocs en pràcticament tots els models", explica Martínez.
Sense haver arribat ni tan sols al juliol, ja tenien els magatzems pràcticament buits d'aparells portàtils, tot i haver fet una previsió d'estoc superior a la de l'any passat. "Les unitats que teníem previstes per a la primera meitat de l'estiu s'han venut totes", assegura. Amb l'augment de la demanda, els proveïdors triguen a reposar unitats i les botigues poden estar "15 o 20 dies sense poder donar servei".
L'alta demanda també fa que els instal·ladors triguin més del que és habitual a muntar els aparells tradicionals. En aquest cas, l'estoc és molt millor que el dels equips portàtils, però els instal·ladors tenen l'agenda plena. A Electro Norma triguen uns quinze dies entre el moment de la compra i la instal·lació, tot i que el termini augmenta cada dia que passa. "Un professional et pot muntar dues màquines al dia, però si un dia en vens cinc, t'estàs carregant tres dies d'instal·lació", exposa Martínez. En el seu cas, treballen amb una empresa que disposa de deu equips d'instal·ladors i, tot i així, se'ls ha "disparat" l'agenda.
"El problema és que la demanda és molt més gran que el nombre de professionals que hi ha", admet. Tot i així, ho atribueix sobretot al fet que "tothom ve alhora" i no tant a una manca d'operaris. "Quan arriba la primera onada de calor i hi ha dues nits seguides que la gent no pot dormir, tothom ve a la botiga. Encara que tinguis 10 equips d'instal·ladors, se't disparen els dies", afirma.
El sector defensa que falten professionals
En canvi, el president de FEGICAT assegura que la manca de professionals juga un paper clau en la lentitud a l'hora d'instal·lar els equips, tot i reconèixer que aquest any el pic de demanda "s'ha avançat" per la calor prematura. Coincideix que actualment el termini per instal·lar un aire condicionat és d'unes dues setmanes, un fet que, segons Martí, evidencia la manca d'operaris qualificats. "Només amb les persones que surten dels graus de Formació Professional no donem l'abast", assegura. Segons l'últim informe sectorial de FEGICAT, un 66% de les empreses del sector busquen professionals i es podrien incorporar "demà mateix" uns 22.000 operaris.
Martí argumenta que les vendes d'aires condicionats han crescut un 56% en els últims quatre anys i defensa que continuaran augmentant, fet que suposarà encara més volum de feina, sumat a les tasques de manteniment. "La climatització ja no és només un tema de confort, també comença a ser un tema de salut, sobretot si a casa hi ha persones grans, infants o persones vulnerables, sumat al canvi climàtic i a l'augment de les temperatures", assegura. Martí defensa que la tendència del sector continuarà a l'alça i posa d'exemple el cas de les persones que viuen de lloguer. "Abans, algú que vivia en un pis de lloguer no es plantejava instal·lar un aire condicionat. Avui, molts ho fan", afirma.
A tot això s'hi suma la transició energètica. Martí creu que els instal·ladors tindran un "paper clau" i que d'aquí al 2050 en caldran 107.000 de nous només a Catalunya. "Hem de prestigiar el sector i fer-lo atractiu. És un sector que ofereix sous alts. A Barcelona, per exemple, el sou d'entrada d'algú que comença a treballar sense experiència, com a ajudant, ja supera els 26.000 euros bruts anuals", defensa. Martí argumenta que, en un context de preocupació pels efectes de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, la figura de l'operari continuarà sent "imprescindible" i no es veurà afectada per la IA.
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