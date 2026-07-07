El Col·legi de Graduats Socials denuncia l'excés de burocràcia: "la professió s'ha convertit en una cursa d'obstacles"
Des de la UdG es mantenen converses amb el Col·legi per recuperar l'oferta del grau en Relacions Laborals, actualment només disponible en forma de master
La Delegació a Girona de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials ha celebrat la Nit Col·legial anual de reconeixements a la col·legiació ininterrompuda durant 25 anys. Han estat presents els membres de la Junta de Govern del Col·legi encapçalats per la degana Montserrat Cerqueda i el delegat a Girona Joan Crosas. Crosas ha advertit que “la professió s’ha convertit en una cursa d’obstacles. Estem patint un excés de càrrega burocràtica i una responsabilitat desmesurada en els nostres despatxos”.
L’esdeveniment ha tingut lloc a l’Hotel Palau de Bellavista i ha reunit diversos representants institucionals, com el director dels Serveis Territorials d’Economia de la Generalitat a Girona, Joan Martín o la jutgessa titular del Jutjat Social Núm. 2, Laia Pujolás.
La trobada d’aquest any ha coincidit amb el final de la regularització de les persones immigrants a la demarcació, una de les tasques que pertoquen als graduats i graduades socials. En concret, fins al 15 de juny, les dades indiquen que Girona ha tramitat un total de 7.706 expedients, assolint una taxa de resolució del 99,95%. El 78,67% dels sol·licitants formen part de la població activa, amb un focus especial a les localitats de Girona, Figueres i Salt.
Davant aquest nou escenari, el Col·legi considera imprescindible reforçar la formació dels futurs professionals. És per això que Cerqueda ha recordat que segueixen les converses amb la Universitat de Girona (UdG) per aconseguir que el Grau en Relacions Laborals torni a l'oferta acadèmica de la UdG.
Montserrat Cerqueda ha recordat que el Col·legi està lluitant per assolir reivindicacions històriques com el dret a la desconnexió digital dels graduats socials, disminuir l’excés de burocràcia en els tràmits administratius o ampliar els terminis de presentació de les baixes laborals, entre d'altres.
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Com a reconeixement a la dedicació diària i a la trajectòria dels professionals que formen part de la institució a Girona, l’ICGSBGLL ha entregat a 4 graduats socials les medalles corporatives al mèrit del treball, que reconeixen la col·legiació ininterrompuda durant 15, 20 i 25 anys.
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