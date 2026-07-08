L’autoescola Font Torrent, primer centre de la província de Girona en oferir el curs de conducció segura per recuperar fins a 2 punts del carnet
El centre celebra el primer any impartint aquesta formació oficial de la DGT, de la qual va ser pioner a Catalunya
La seguretat viària a les comarques gironines ha fet un gran salt endavant gràcies al curs de Conducció Segura i Eficient en motocicleta, una formació oficial homologada per la Direcció General de Trànsit (DGT) i l’Institut de Certificació per a la Tecnologia i Mobilitat (ICTM), que permet recuperar fins a dos punts del carnet de conduir. Dissenyat per millorar la tècnica i la prevenció de riscos a la carretera, aquest programa s'ha consolidat a Girona de la mà de l'Autoescola Font Torrent, que ara fa justament un any es va convertir en el primer centre de tot Catalunya autoritzat a impartir-lo. Amb més de 20 anys d'experiència a la província, el centre ha transformat aquesta fita en una oportunitat clau per als conductors que busquen moure's amb més coneixement i tranquil·litat.
Com és el curs oficial de la DGT que està triomfant a les comarques gironines?
Per a molts conductors, la pèrdua de punts del carnet representa una preocupació constant, però aquest programa formatiu homologat ofereix una solució pràctica, ràpida i altament eficaç. L'exitós curs de Conducció Segura i Eficient té una durada total de sis hores, un format compacte i molt accessible dissenyat perquè es pugui compaginar fàcilment amb la vida laboral i personal dels alumnes. L'objectiu principal d'aquesta formació és perfeccionar de manera notable la tècnica de conducció i recuperar aquests desitjats dos punts del permís, adaptant-se amb rigor a les limitacions i requisits que marca la normativa vigent de trànsit.
La clau de l'èxit i de la gran acollida d'aquest programa formatiu rau principalment en la seva estructura pedagògica. Combina de manera molt equilibrada una part de teoria essencial amb sessions d'exercicis pràctics en moto, que es desenvolupen tant en un circuit completament tancat com en vies urbanes obertes al trànsit real. Aquesta combinació d'entorns permet als professors i als alumnes treballar aspectes vitals que salven vides a la carretera, com per exemple l'execució correcta d'una frenada d'emergència o l'anticipació davant dels riscos habituals de la via, entre altres. D'aquesta manera, l'autoescola assegura que l'aprenentatge es tradueixi en una experiència molt propera i fidel a la conducció del dia a dia dels gironins.
Un servei consolidat a Girona sense llistes d'espera
L'Autoescola Font Torrent ha convertit les seves instal·lacions en un autèntic centre de referència per a Girona. Conscients de la gran demanda i de la necessitat de donar una resposta ràpida als conductors que necessiten el seu permís per treballar o desplaçar-se, la direcció del centre organitza i programa actualment una edició nova d'aquest curs de forma mensual. Aquesta periodicitat facilita que qualsevol conductor pugui inscriure's i accedir a les classes de manera totalment àgil, evitant llistes d'espera que sovint es pateixen en altres tipus de tràmits.
Més enllà del benefici administratiu que suposa el fet de recuperar fins a dos punts del carnet de conduir, el valor real que aporta aquesta formació va molt més enllà. El curs contribueix a millorar la seguretat de tots els participants i a fomentar una conducció molt més responsable, conscient i eficient. Un any després de la seva posada en marxa, el centre gironí continua encapçalant aquesta aposta a Girona, amb la ferma convicció que la millor manera de recuperar els punts perduts és guanyar en seguretat, confiança i protecció quan es viatja per la carretera.
On trobar l'autoescola Font Torrent:
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