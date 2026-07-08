Hotel Bell Repòs, Som Energia i Pallars Fustes, finalistes dels Premis Pimec
Les candidates han estat seleccionades pel públic de la primera edició del Girona Empresa
Les empreses gironines Hotel Bell Repòs, Som Energia i Pallars Fustes són les finalistes per optar al Premi Valors al Compromís Social Empresarial dels Premis Pimec, després de ser escollides en el marc de la primera edició del Girona Empresa, organitzat per Pimec Girona i la Fundació Pimec, amb el suport de la Diputació de Girona.
L’esdeveniment, celebrat aquest dimecres a l’Auditori Palau de Congressos de Girona amb l’assistència de més de 250 empresaris i empresàries, ha culminat amb l’elecció de les tres candidatures que competiran pel guardó en la gala de la 39a edició dels Premis Pimec, que tindrà lloc el pròxim 30 de setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Aquestes tres empreses han estat escollides mitjançant la votació en directe del públic assistent, després que les sis empreses preseleccionades presentessin els seus projectes i iniciatives de compromís social, sostenibilitat i impacte sobre el territori. Les altres tres empreses candidates, RM Assessors, AGS Diffusion i Alqvimia, també han estat reconegudes per l’entitat durant l’esdeveniment.
Des de Pimec, destaquen que l'Hotel Bell Repòs, a Platja d’Aro, és una "empresa turística compromesa amb la sostenibilitat, el territori i un model de turisme responsable i de proximitat". Pel que fa a Som Energia, la cooperativa de Girona, remarquen que "és pionera en la transició energètica, situant les persones al centre del seu model empresarial i promovent una economia basada en la participació, la sostenibilitat i el compromís col·lectiu". Finalment, la patronal considera que Pallars Fustes, amb una activitat basada en l’enginyeria, la fabricació i el muntatge de tot tipus d’estructures i cases de fusta, "és un exemple d'una indústria arrelada al territori, basada en l'aprofitament responsable dels recursos naturals i el compromís amb les futures generacions".
El Girona Empresa ha comptat amb la intervenció de la vicealcaldessa de Girona, primera tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona i vicepresidenta segona de la Diputació de Girona, Gemma Geis, qui ha manifestat que "Girona només serà una ciutat líder si crea les condicions perquè les empreses puguin créixer, innovar i generar ocupació de qualitat".
Per la seva part, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha manifestat que en un context d’incendis com els que afecten Catalunya, "el compromís social empresarial no és una opció". En aquest sentit, ha reivindicat la necessitat de cuidar el territori i reforçar un "model de lideratge empresarial compromès amb les persones i amb les país", especialment en un context marcat per la incertesa internacional.
El president de Pimec Girona, Pere Cornellà, ha destacat que "el creixement de les empreses només té ple sentit quan va acompanyat de valors" i ha reivindicat el compromís de les pimes amb les persones, el territori i el progrés compartit. També ha posat en valor la fortalesa de l'economia social a les comarques gironines, destacant la seva capacitat per generar aliances entre empreses, tercer sector i administracions.
Finalment, el president de la Fundació Pimec, Josep González, ha expressat que "les empreses han de cuidar els principis que defineixen la seva manera de liderar, de contractar i de relacionar-se amb els equips i el territori, perquè els resultats expliquen què han aconseguit, però els valors expliquen com hi han arribat", tot apuntant que "amb el Premi al Compromís Social Empresarial volem posar en valor aquesta manera de fer empresa".
La primera edició del Girona Empresa també ha inclòs una conversa sobre el paper dels valors en l’empresa i en les institucions com a motor de competitivitat amb la participació de tres veus referents del territori: la presidenta del Fòrum Carlemany i directora general de Galetes Trias, Maria Trias; la directora general de La Fageda, Sílvia Domènech, i el sotsprior i majordom de l’Abadia de Montserrat, Bernat Juliol.
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