Les exportacions gironines als Estats Units resisteixen les amenaces de Trump
Les vendes al mercat nord-americà arriben als 60,7 milions fins a l’abril, un 1,1% més que l’any passat, mentre el conjunt del comerç exterior gironí cau un 4,6%
Les empreses gironines arriben a la nova amenaça comercial de Donald Trump contra Espanya amb les vendes als Estats Units pràcticament intactes. Entre gener i abril, la província ha exportat al mercat nord-americà productes per valor de 60,74 milions d’euros, un 1,1% més que en el mateix període de l’any passat, segons les dades del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. La xifra contrasta amb l’evolució general de les exportacions gironines, que en aquests primers quatre mesos de l’any han caigut un 4,6%. L’any passat, les exportacions gironines als Estats Units van sumar 199,19 milions d’euros, una xifra que va situar el país com la novena destinació de les vendes exteriors de la província.
El mercat nord-americà es manté així com un dels principals destins del comerç exterior gironí en un moment d’incertesa política i comercial. El president dels Estats Units ha tornat a carregar aquest dimecres contra Espanya i ha assegurat que vol tallar "tot el comerç" amb l’Estat després d’acusar-lo de ser un "aliat terrible" dins l’OTAN.
La nova amenaça de Trump arriba en plena cimera de l’OTAN i torna a vincular el conflicte comercial amb els retrets del president nord-americà a Espanya per la despesa en defensa. En aquesta ocasió, el mandatari nord-americà ha dit que havia ordenat al secretari del Tresor, Scott Bessent, trencar qualsevol relació comercial amb Espanya. La frase, més política que no pas una mesura concreta aplicada de manera immediata, torna a obrir dubtes sobre l’abast real que podria tenir una escalada comercial amb els Estats Units.
Reaccions
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebaixat el to del xoc des d’Ankara, on aquest dimecres s’ha celebrat la cimera de l’Aliança Atlàntica. Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb Trump després de les seves declaracions i que no hi ha hagut cap tensió. "Hem parlat de futbol, del Mundial als Estats Units. No hi ha hagut cap tibantor, al contrari, tot ha estat amabilitat", ha afirmat.
Sánchez ha assegurat que el govern espanyol es pren les paraules de Trump "amb calma i paciència" i ha defensat que les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb els Estats Units són positives. També ha recordat que les relacions comercials "es teixeixen entre empreses, no entre estats" i que, en qualsevol cas, la política comercial és comunitària.
Brussel·les també ha sortit al pas de les paraules de Trump. La Comissió Europea ha advertit que protegirà els interessos de la Unió i de tots els estats membres, i ha defensat la necessitat de mantenir un comerç transatlàntic estable i previsible. Aquest marc comunitari limita la possibilitat que Washington pugui actuar contra un sol estat membre sense afectar el conjunt de la UE.
No és, però, la primera vegada que Trump amenaça Espanya amb represàlies comercials. Al març, el president nord-americà ja va assegurar que volia "tallar tot el comerç" amb l’Estat després de la negativa del govern de Pedro Sánchez a permetre l’ús de les bases de Rota i Morón en l’ofensiva contra l’Iran. Dos dies després, va tornar a carregar contra Espanya en una entrevista al New York Post, en què la va qualificar de "perdedora".
Inquietud al teixit empresarial gironí
La nova amenaça torna a generar inquietud entre una part del teixit empresarial gironí, tot i que les organitzacions consultades demanen prudència abans de donar per fet cap impacte real. Des de la FOEG consideren que "qualsevol declaració que pugui generar incertesa o desestabilitzar els mercats és negativa per a les empreses", perquè el teixit empresarial necessita "més estabilitat, confiança i marcs previsibles", especialment després d’uns últims anys marcats per un escenari convuls.
La patronal gironina, però, també avisa que cal evitar alarmismes. L’organització recorda que les relacions comercials d’Espanya amb els Estats Units s’emmarquen dins la política comercial comuna de la Unió Europea i assenyala que les declaracions de Trump "sovint han estat poc concretes, variables segons el dia i no sempre s’han pogut traduir en mesures efectives". Per això, defensa seguir l’evolució dels fets amb rigor i, si fos necessari, articular una resposta coordinada des de les institucions europees en defensa de la seguretat jurídica i dels interessos de les empreses.
Una de les companyies gironines que segueix especialment de prop l’evolució dels esdeveniments és Comexi, especialitzada en impressió i conversió d’envàs flexible i amb instal·lacions a Miami. El seu president, Pau Xifra, es remet a la mateixa lectura que ja va fer al març i admet que els missatges de Trump generen preocupació. "Són missatges alarmants, ja que Estats Units és un mercat de gran importància. Esperem que la situació no vagi a més i aquest bloqueig no es materialitzi", assegura Xifra a aquest diari.
La relació de Trump amb Espanya
La pressió de Trump sobre Espanya, però, ve de més lluny. A l’inici del seu segon mandat, el gener del 2025, ja va criticar que la despesa espanyola en defensa era "molt baixa" i va arribar a amenaçar amb aranzels del 100% després d’incloure erròniament Espanya entre els països BRICS, un acrònim format amb les inicials de Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica. Aquell mateix any va elevar el to i va acusar l’Estat de ser "un país famós per la seva poca contribució" a l’OTAN.
Els retrets es van repetir durant la cimera de l’Aliança Atlàntica de l’any passat. Trump va assenyalar Espanya com "un problema" per la seva negativa a elevar la despesa militar fins al 5% del PIB i va arribar a parlar de fer-la "pagar el doble". Mesos després, va insistir que el país "ha de ser castigat" i va suggerir fins i tot que potser caldria expulsar-lo de l’OTAN.
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