Conflicte hereditari
«Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
La lletrada aclareix si els fills poden saber si s'ha modificat l'herència mentre els seus pares encara són vius.
Laura Morote
La relació entre germans es pot complicar quan entra en joc el testament dels pares. Tot i que moltes famílies eviten parlar d'herències fins que arriba el moment, els dubtes, els recels i els conflictes poden aparèixer molt abans, especialment quan un dels fills creu que un altre ha pogut influir en els progenitors perquè modifiquin les seves últimes voluntats.
Una de les preguntes més habituals en aquests casos és clara: puc saber si els meus pares han canviat el testament mentre encara són vius? L'advocada Laura Lobo ha abordat aquesta qüestió arran d'un dubte molt freqüent: «Sospito que el meu germà ha portat els meus pares a canviar el testament».
Segons explica la lletrada, aquest tipus de situacions solen donar-se «quan no hi ha una bona relació dins la família». És a dir, en contextos en què ja existeixen tensions prèvies entre germans, diferències en la cura dels pares o sospites sobre la influència que un dels fills pot exercir sobre ells.
La clau és que, encara que hi hagi sospites, no es pot saber legalment si una persona ha canviat el testament mentre continua viva. Laura Lobo ho resumeix de manera directa: «No podràs saber si l'ha canviat o no fins que els teus pares morin, ja que no hi ha cap manera legal de conèixer el contingut del testament d'una persona que encara és viva».
Això significa que els fills no tenen dret a consultar el testament dels seus pares abans de la seva mort. El testament és un acte personal, privat i revocable. Cada persona el pot modificar tantes vegades com vulgui al llarg de la seva vida, sempre que conservi la capacitat legal necessària per fer-ho.
Per això, encara que un germà sospiti que un altre ha intervingut, pressionat o acompanyat els pares a la notaria, aquesta sospita no permet accedir al document ni saber si realment s'ha produït cap canvi. Només després de la mort es podrà sol·licitar el certificat d'últimes voluntats i conèixer davant de quin notari es va atorgar l'últim testament vàlid.
Quan es pot impugnar el testament?
La situació canvia si el testament es va modificar en un moment en què els pares no tenien prou capacitat per comprendre el que estaven signant. Laura Lobo adverteix que «si van canviar el testament mentre patien alguna dolència o malaltia que n'impedís la capacitat, sí que serà possible impugnar-lo».
Aquest punt és important perquè no n'hi ha prou que hi hagi una mala relació familiar o que un germà consideri injust el repartiment. Per impugnar un testament han d'existir motius legals i proves que permetin qüestionar-ne la validesa. Per exemple, malalties cognitives, un deteriorament greu de la salut mental o situacions en què la persona no pogués entendre l'abast de les seves decisions.
En aquests casos, poden ser rellevants els informes mèdics, l'historial clínic, els testimonis de persones pròximes o qualsevol document que ajudi a demostrar quin era l'estat real del testador en el moment de signar.
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