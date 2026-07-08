Zara duplicarà la seva superfície a l’Espai Gironès i es convertirà en la botiga més gran de la província
La cadena d’Inditex passarà de 1.650 a 3.000 metres quadrats de sala de vendes i la reforma està prevista acabar a l'octubre
Joan de Castro i Casadevall
Eren les deu de la nit del dissabte 5 de juliol quan els dependents de Zara va abaixar la persiana per última vegada el local que medeix 1.600m2. Quan tornin a obrir, d'aquí 3 mesos aproximadament, l'espai s'haurà amplificat considerablement, passant a ser l’establiment més gran de la cadena a tota la demarcació de Girona. A partir d'aquesta setmana Inditex empren un projecte d’ampliació i remodelació integral que gairebé doblarà la superfície de venda actual, arribant fins als 3.000 metres quadrats. La previsió incial és finalitzar les obres en tres mesos, amb l'intenció d'una reobertura a la primera setmana d’octubre.
Una ampliació que integra al veí
Segons ha explicat fonts del centre comercial al Diari de Girona, el projecte combina dues actuacions simultànies: d’una banda, una ampliació de 700 metres quadrats sobre una construcció annexa ja enllestida; de l’altra, una remodelació completa de la botiga actual. Per fer-ho possible, Zara absorbirà l’espai que fins ara ocupava l'establiment del Massimo Dutti, tancat expressament amb aquest objectiu.
La sala de vendes, que actualment ronda els 1.650 metres quadrats, passarà a tenir-ne 3.000, gairebé el doble. Aquesta xifra posiciona el nou Zara de l’Espai Gironès en l’establiment més gran de la marca a la província de Girona, per davant de qualsevol altra botiga de la cadena a la zona.
Des de l’Espai Gironès es valora molt positivament l'inversió d’Inditex per revitalitzar la que consideren la seva “botiga emblema” a la demarcació. Les fonts consultades defineixen aquesta remodelació com "una aposta clara" per al centre comercial i pel comerç gironí.
El nou concepte de botiga d’Inditex
L’ampliació no és només una qüestió de metres quadrats, sinó una reafirmació de l'estil de botiga que Inditex, i especialment Zara, volen construïr pel futur. La reforma incorporarà el darrer concepte d’imatge que Inditex s'esforça en remarcar: el disseny boutique. El concepte es basa en crear espais predominantment blancs i minimalistes i presincidir dels aparadors tradicionals. En canvi, l'apador passarà a ser la mateixa botiga, ja que l'exposició de les peces estarà pensada perquè es pugui veure des de fora. Inditex planifica instaurar aquest model d'establiment com a norma per remodelacions futures.
La convivència fa la força
Des del centre comercial s'ha defensat que l'èxit de l'espai Gironès es centra en una experiència comercial diversificada, combinant els diferents models d'establiments. El succés rau en la convivència entre marques internacionals amb botigues àmplies i firmes de proximitat i amb locals de dimensions més reduïdes. Just al costat del futur Zara ampliat continuaran operant botigues com Alpaso o B*Shop, que conten amb una superfície d’entre 90 i 110 metres quadrats.
Amb aquesta inversió, l’Espai Gironès reforça la seva aposta per mantenir un pol comercial de referència a la comarca del Gironès, en un context de competència creixent entre grans superfícies i centres comercials de la demarcació.
Calendari de les obres
Zara va tancar les portes dissabte a la nit, a les deu, coincidint amb el tancament del centre comercial. Tanmateix, els treballs a la part de l’ampliació ja havien començat abans, concretament el 15 de juny. Un cop tancada la totalitat de la botiga, l’empresa encarregada de les obres ha començat la feina el més aviat possible. Fonts del centre comercial calculen que el termini total serà de tres mesos, amb obertura a la primera setmana d’octubre. Sobre la possibilitat que la reobertura vagi acompanyada d’algun acte especial, l'Espai Gironès encara no ho ha decidit: “Això ho plantejarem a començaments de setembre”. Tot i això, les fonts del centre ha remarcat que Inditex no acostuma a fer grans desplegaments promocionals en les seves reobertures, ja que prefereix que el protagonisme recaigui en la pròpia botiga.
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