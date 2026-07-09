CaixaBank reuneix el Consell Assessor de Girona amb la participació de Tomás Muniesa
Durant la trobada s’han abordat les principals tendències de l'entorn econòmic actual
CaixaBank ha celebrat aquest dijous una nova reunió del seu Consell Assessor Territorial de Girona al centre de CaixaBank Wealth Management de Girona. La trobada ha estat presidida per Tomás Muniesa, president de CaixaBank, i pel director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, i ha reunit representants de l'àmbit empresarial, econòmic i social de les comarques gironines per analitzar la situació econòmica actual i les perspectives de futur del territori.
Durant la trobada s’han abordat les principals tendències de l'entorn econòmic actual, així com les perspectives de futur de les comarques gironines, amb una especial atenció als reptes i oportunitats que afronten el teixit empresarial, les famílies i les institucions del territori.
La reunió ha servit també per compartir la visió de CaixaBank sobre l'evolució de l'economia i els principals eixos estratègics de l'entitat, així com per "reforçar el diàleg amb representants destacats de l'àmbit empresarial, econòmic i social de Girona", segons remarca l'entitat.
El Consell Assessor Territorial és un òrgan consultiu que té com a missió vetllar pels interessos financers i socials dels clients de CaixaBank a la demarcació de Girona. Així mateix, exerceix funcions de representació institucional i de seguiment de l'activitat financera i de l'acció social de l'entitat al territori.
Els membres del Consell aporten la seva experiència i coneixement per assessorar CaixaBank en qüestions per al desenvolupament econòmic de les comarques gironines, contribuint a identificar oportunitats i anticipar els reptes de futur.
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