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L’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany presenta el fons documental de TEISA

S'inclouen més de 1.300 documents datats entre 1889 i 2017 i ja és accessible a través al portal Arxius en Línia

Guillem Garcia mostrant part de la documentació de TEISA a l'Arxiu

Guillem Garcia mostrant part de la documentació de TEISA a l'Arxiu / Gencat

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Redacció

Redacció

Girona

El director general del Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs Gómez, ha participat aquest dimecres en la presentació del fons documental de Transports Elèctrics Interurbans, SA (TEISA), conservat a l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany. L'acte, celebrat a la sala de consultes de l'equipament, ha servit per donar a conèixer els resultats del tractament arxivístic del fons, que esdevé una font documental de primer ordre per a l'estudi de la història empresarial de les comarques gironines entre els segles XIX i XXI.

En la presentació també hi han intervingut el director de TEISA, Àlex Gilabert, i el director de l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany, Guillem Garcia. L’acte ha comptat també amb la presència del president del consell d’administració de TEISA, Lluís Coromina, el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Àlex Terés, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles, Miquel Cuenca, entre altres autoritats.

El fons documental de TEISA va ingressar a l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany el juny de 2024 i, després del seu tractament i descripció, està integrat per 27,40 metres lineals de documentació, 1.336 unitats documentals i un abast cronològic que comprèn el període 1889-2017.

La documentació permet reconstruir l'evolució de l'empresa des dels seus orígens, així com el funcionament dels seus òrgans de govern i la gestió administrativa, econòmica, financera, comercial, patrimonial, jurídica i dels recursos humans. El fons inclou llibres de registre, talonaris, accions, expedients i més de 200 fotografies, entre altres documents d'alt valor històric.

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Aquest conjunt documental constitueix un testimoni excepcional de l'evolució del transport públic i de l'activitat empresarial a les comarques gironines durant més d'un segle.

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