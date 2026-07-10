Caixabank renova el seu acord de col·laboració amb la Fira de Girona
L'entitat es manté com l'espònsor principal de l’ExpoJove i la Fira de Mostres, essent l'única entitat patrocinadora del sector financer
CaixaBank i la Fundació Fira de Girona han renovat el conveni de patrocini que consolida l’entitat financera com a patrocinador principal de les principals activitats firals impulsades per la institució durant el 2026. El nou contracte contempla el patrocini d'esdeveniments més representatius del calendari firal gironí: l’ExpoJove i la Fira de Mostres, en els quals CaixaBank mantindrà la seva condició de patrocinador principal. El pacte ha estat formalitzat pel president del Comitè Executiu de Fira de Girona, Jaume Fàbrega, i pel director territorial Catalunya de CaixaBank, Josep Maria Gonzàlez.
A través d’aquesta col·laboració, CaixaBank reforça la seva vinculació amb la Fira de Girona i amb un projecte que vol ajudar a dinamitzar el teixit empresarial del territori. La Fira s’ha consolidat al llarg dels anys com un espai de trobada, promoció i generació d’oportunitats per a empreses, professionals i ciutadania, exercint un paper destacat en el desenvolupament econòmic de les comarques gironines.
Per la seva banda, Jaume Fàbrega ha aprofitat per agrair a CaixaBank el compromís i la confiança amb Fira de Girona: "aquest suport continuat és fonamental per reforçar l'activitat firal i congressual que es desenvolupa a la Fira de Girona". La implicació de la Caixa és “un exemple de responsabilitat i de compromís amb el desenvolupament de Girona i de les seves activitats de promoció econòmica”, ha conclòs el president del Comitè Executiu de Fira de Girona.
Amb aquesta renovació, l’entitat financera reafirma la seva voluntat d’acompanyar el desenvolupament dels sectors estratègics de les comarques de Girona i permetrà continuar donant visibilitat a la marca CaixaBank en els diferents suports de comunicació i espais destacats dels certàmens patrocinats.
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