Embotits Sarquella inaguren l'ampliació de 2.500 metres quadrats a Cornellà del Terri
Amb les noves instalacions la firma gironina millorarà la seva capacitat productiva i reduirà l'impacte mediambiental
Embotits Sarquella ha inaugurat aquest matí l’ampliació de les instal·lacions que l’empresa té a Cornellà del Terri. L’acte ha servit per donar a conèixer les darreres inversions que han permès ampliar en 2.500 m² la planta que es va inaugurar el 2022. A la inauguració hi ha assistit el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, l'Honorable Sr. Òscar Ordeig, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer i l’alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll.
El juny de 2022 Embotits Sarquella va inaugurar les noves instal·lacions d’uns 1.800 m2 a Cornellà del Terri i que van acollir les expedicions i el magatzem de producte acabat, tasques que fins aleshores es feien a la planta de Banyoles. Ara, quatre anys després i amb l’objectiu d’incrementar el volum de producció, millorar la qualitat i reduir l’impacte mediambiental la firma ha inaugurat l’ampliació d’aquestes instal·lacions.
"La nostra voluntat és seguir creixent amb la intenció de reduir l’impacte mediambiental i, òbviament, també tenint en compte la qualitat dels productes que elaborem"
Les ampliacions presentades aquest divendres es van iniciar el 2025 i han suposat una inversió total de més de 3 milions d'euros, en la que els aspectes mediambientals han estat factors s'han tingut en compte. En aquesta línia, les principals inversions per reduir l’impacte ambiental han estat adoptar el residu vegetal per a la generació de vapor, la generació elèctrica per mitjà d’energia solar i la recuperació d’aigua de les coccions.
De generació en generació
Embotits Sarquella és una empresa que porta cinc generacions dedicades al món carni i l’activitat es remunta als anys 20 del segle passat. Inicialment, era una activitat comercial i no productiva (compraven i venien carn) a mitjans de segle van iniciar activitat d’escorxador i desfer i una petita fàbrica d’elaborats curats. A finals dels anys 70 l’empresa comença la producció de productes cuits que actualment és la totalitat de l’activitat.
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