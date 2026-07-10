El sector surer presenta un pla estratègic per impulsar la indústria
La FICSuro, amb seu a la capital del Baix Empordà, concentra la major part dels 1.800 llocs de treball i dels fins a 230 milions d'euros de facturació anual de la indústria surera
Joan de Castro Casadevall
La indústria surera catalana, amb seu operativa i simbòlica a Palafrugell, dona feina a més de 1.800 persones, concentrades sobretot a Barcelona i comarques gironines com el Baix Empordà i la Selva. En termes monetaris, mou entre 210 i 230 milions d'euros anuals, amb una exportació que arriba a suposar entre el 50% i el 60% de tota la producció. És en aquest context territorial on la Fundació Institut Català del Suro (FICSuro), l'entitat científica i tècnica de referència del sector, ha aprovat un pla estratègic per al període 2026-2028 amb el qual vol consolidar Palafrugell com a centre de coneixement del material a escala internacional.
A l'hora de fer el document va, destinar sis mesos a consultar empresaris, investigadors i representants de l'administració, fins a la seva presentació el 8 de juliol a la seu de l'entitat. Entre les xifres rellevants hi ha una altra dada clau per al territori: Catalunya concentra el 80% de tota la fabricació de taps de suro d'Espanya, una producció que té a les comarques gironines el seu principal nucli industrial.
Junts contra la competitivitat internacional
La FICSuro va néixer el 1991 per iniciativa de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya (AECORK), que agrupa més del 90% de les empreses del sector. La fundació sorgeix en un primer moment per donar resposta al context de competència internacional creixent i d'exigències de qualitat cada cop més estrictes per part del sector vitivinícola, el principal client de la indústria surera. Des de llavors, l'entitat ha dut a terme controls de qualitat, ha participat en projectes de recerca i ha promogut normes tècniques internacionals per al material.
L'equip de la fundació el formen vuit professionals, que treballen des d'unes instal·lacions del Cork Laboratory Center, un laboratori que dona servei tant a empreses catalanes com internacionals. El patronat de l'entitat està presidit per Joan Josep Puig i hi participen representants del sector empresarial, de l'àmbit forestal, dels ajuntaments de Cassà de la Selva i Palafrugell, i de la Generalitat.
Quatre línies de treball
Les prioritats de la FICSuro es poden dividir en quatre vies. La primera és el reforç dels serveis de laboratori, amb un nou catàleg de serveis analítics i accions per posicionar el tap de suro català davant dels cellers. El segon és l'impuls de la recerca, amb un pla d'investigació per al període 2027-2030 que inclourà treball sobre el TCA, el compost responsable de la majoria de casos de mala olor en vins embotellats amb tap de suro, així com l'exploració de nous usos del material, com paviments per a parcs infantils fets amb suro reciclat.
El tercer àmbit busca ampliar la influència del sector, elaborant un pla estratègic per al conjunt del sector surer català amb horitzó 2050. En aquest apartat s'emmarquen també els dos projectes de més abast del pla: el Cork Observatory, un observatori que centralitzarà dades de tota la cadena de valor per ajudar les empreses a prendre decisions; i el CorkCreate Meeting, un fòrum internacional biennal que preveu reunir propietaris forestals, cellers i dissenyadors industrials, amb primera edició prevista per al 2028.
El quart eix té a veure amb la gestió interna de la fundació. Es vol treballar en la implantació d'una metodologia de treball per projectes, la incorporació de tecnologia i intel·ligència artificial en els processos i canvis en el model de retribució de l'equip.
Noves vies de creixement
El pla arriba en un moment en què el sector surer busca diversificar-se més enllà del tap de vi per obrir mercat en àmbits com la construcció o el disseny industrial. La creació d'un observatori de dades respon, en aquest sentit, a una demanda habitual de sectors industrials més madurs. És vital disposar d'informació consolidada sobre producció, exportacions i preus per orientar les decisions d'inversió, tant de les empreses com de l'administració.
"Cal aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix el suro com a material del futur, en benefici de tota la societat"
Queda per veure com es concretaran alguns dels projectes anunciats, especialment el Cork Observatory i el CorkCreate Meeting, la primera edició del qual no arribarà fins d'aquí a dos anys. La FICSuro no ha detallat encara el pressupost destinat al desplegament del pla ni el calendari precís d'execució de cadascuna de les quatre línies estratègiques.
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