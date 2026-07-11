La Fundació Josep Pla reforça la ruta literària amb la col·laboració de Moventis Sarfa
Les dues entitats segellen un acord de col·laboració per donar suport a la programació de la Ruta Josep Pla durant el període 2026-2028
Arnau Lara
Moventis Sarfa s’incorpora com a entitat col·laboradora de la Ruta Josep Pla, una proposta impulsada per la Fundació Josep Pla que acosta la figura i el llegat de l’escriptor a través dels espais que van marcar la seva vida i la seva trajectòria literària. En el marc d’aquest acord, l'empresa d'autobusos donarà suport al desenvolupament de la Ruta Josep Pla durant el període 2026-2028.
La col·laboració coincideix amb el reforç de l’oferta de línies i freqüències de Moventis Sarfa durant la temporada d’estiu a la Costa Brava, un període en què augmenten els desplaçaments cap als principals municipis i espais d’interès del territori, i facilita que ciutadania i visitants puguin accedir en transport col·lectiu a diversos punts vinculats a la Ruta Josep Pla.
La Ruta Josep Pla és un itinerari turístic guiat que vincula la literatura de Josep Pla amb el patrimoni i el paisatge dels municipis que van ser importants per l'autor, combinant la seva obra amb història i cultura local. D'aquesta manera, s'ofereixen itineraris a diversos indrets essencials per entendre l'obra com la casa natal de l’escriptor, actual seu de la Fundació Josep Pla o diversos punts de poblacions properes com Llafranc, Calella o Llofriu. A més, aquestes rutes monogràfiques s'han obert a horitzons més allunyats de la Costa Brava que guarden relació amb Pla, com Barcelona i Palma.
El director de la fundació, Francesc Montero, ha volgut donar un nou sentit a la col·laboració amb Moventis Sarfa, relacionant-ho amb la vida de Josep Pla: “Aquesta col·laboració té un embrió literari pròpiament planià (referent a Josep Pla), perquè l’autobús és un mitjà de transport que apareix en molts textos de Pla, i el va immortalitzar en el famós Viaje en autobús, que amb tota seguretat era una Sarfa". Per la seva banda, el gerent de Moventis Sarfa Christian Busquets ha reafirmat el compromís de l'empresa amb el Baix Empordà: "Josep Pla forma part de la identitat del Baix Empordà i contribuir a acostar el seu llegat és una manera de reforçar el nostre compromís amb l’entorn del qual formem part”.
Ambdues parts s'han posat d'acord en la importància de donar continuïtat i més projecció a una proposta que convida a descobrir el territori des de la lectura, els paisatges i la memòria cultural. A més, asseguren que aquest suport permetrà a la Fundació Josep Pla seguir millorant la proposta, i explorar nous itineraris de la Ruta Josep Pla.
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