Alejandro Castellano: "La plataforma per al sector jurídic Maite.ai va néixer en una illa grega"
La iniciativa amb intel·ligència artificial s’ha consolidat com un cas d’èxit, amb més de 3.000 clients i 120.000 usuaris
L’emprenedor barceloní Alejandro Castellano va tenir la idea de crear Maite.ai mentre estava de vacances en una illa grega. Durant aquesta pausa de descans, Castellano va començar a fer realitat un repte innovador i que s’ha convertit en un cas d’èxit per al sector de l’advocacia: Maite.ai és una plataforma d'intel·ligència artificial especialitzada en el sector jurídic que actua com a assistent dels professionals del dret. Maite és un dels grans canvis professionals que vindran amb l’ús de la intel·ligència artificial i que suposarà canvis importants el nostre dia a dia. En el podcast Girona Valley 87, que promouen Diari de Girona i l’agència creativa La Factoria, Castellano analitza el repte de Maite, que ha tingut una implantació fulgurant a Catalunya i l’Estat.
L'origen de Maite.ai neix de la combinació d'un coneixement profund del mercat jurídic i de la irrupció de la intel·ligència artificial generativa. Castellano explica que havia d’idear una eina que fos molt fàcil d'utilitzar: "Tenia clar que havia de ser una cosa amb què li poguessis parlar —ja ni tan sols escriure, sinó parlar— i que et pogués respondre, i que després tingués la intel·ligència necessària perquè les respostes que donés fossin realment correctestzables, recorda que legislació és estatal, autonòmica i local... no pots desenvolupar una eina que funcioni de la mateixa manera a França que a Catalunya", fet"
La gènesi del projecte es va produir durant unes vacances de Castellano en una illa grega. Allà va imaginar una eina basada en la IA que resolgués la tradicional manca d'afinitat dels advocats i advocades amb la tecnologia, apostant per una experiència basada en el llenguatge natural. Castellano explica que havia d’idear una eina que fos molt fàcil d'utilitzar: "Tenia clar que havia de ser una cosa amb què li poguessis parlar —ja ni tan sols escriure, sinó parlar— i que et pogués respondre, i que després tingués la intel·ligència necessària perquè les respostes que donés fossin realment correctes."
El desenvolupament va començar amb un MVP (producte mínim viable), programat per ell mateix, amb el qual va començar a recollir el "feedback" dels advocats i advocades. Inicialment, la solució es va concebre exclusivament per al mercat espanyol, atesa la naturalesa canviant i territorial de la legislació. Castellano destaca que "la legislació és estatal, autonòmica i local... no pots desenvolupar una eina que funcioni de la mateixa manera a França que a Catalunya", fet que el va portar a crear una plataforma adaptada als continguts de la jurisdicció espanyola.
Un dels aprenentatges més rellevants dels inicis va ser la necessitat de redefinir el model de negoci i el públic objectiu, ja que inicialment es dirigien a l'usuari final sota l'eslògan "Adeu, advocats; hola, Maite." Castellano es va adonar ben aviat que el mercat B2B era molt més atractiu i que la intel·ligència artificial necessitava un professional al darrere: "La clau és fer una bona pregunta, i aquesta la fa el professional jurídic, no algú que va pel carrer." També recorda, amb humor, les reaccions que generava aquell primer eslògan: "Tenia la barra d'anar als advocats i dir-los-ho... em miraven amb una cara de: 'Què fa aquest boig?'". Però el temps, li ha donat la raó.
El procés comercial també va evolucionar de manera decisiva. Durant els tres primers mesos no van aconseguir cap client perquè l'estratègia de venda generava més inquietud que confiança: un vídeo mostrava una advocada passejant mentre l'eina feia la feina. L'entrevistat reconeix que aquell enfocament inicial era un error: "Els generàvem por i per això no contractaven el servei, perquè davant seu hi veien un rival, no una eina." Tot va canviar quan van reformular el missatge i van començar a presentar Maite com "un copilot, una eina que dispararà la teva productivitat."
Des d'aquell moment, Maite.ai ha experimentat un creixement exponencial, fins a superar els 3.000 clients i els 120.000 usuaris, i ser adquirida primer per Doctrin i posteriorment per LexisNexis. Ara ja són 22.000 treballadors. Sobre com han estat capaços de gestionar aquest creixement amb un equip tan reduït, Castellano revela el seu secret: "No només veníem intel·ligència artificial, sinó que des del primer minut, com a empresa, hem funcionat amb la IA com a base, i això ens ha permès assolir uns nivells de productivitat mai vistos." Aquesta manera de treballar els ha permès operar amb una ràtio de facturació per empleat extraordinàriament elevada.
Finalment, Castellano reflexiona sobre l'impacte de la intel·ligència artificial en la societat i sobre el seu recorregut com a emprenedor, una trajectòria marcada tant per l'èxit d'aplicacions mòbils pioneres com per algun gran fracàs. Sobre el moment actual de la IA, conclou amb contundència: "Crec que som davant d'una revolució comparable, com a mínim, a l'aparició d'internet, si no encara més gran. Ens canviarà la manera de treballar i també la manera de viure." Tot i haver passat per etapes de molta feina i poques hores de son, assegura que se sent plenament satisfet perquè "el viatge està sent apassionant."
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