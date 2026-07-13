Espanya s'assegura 15 anys de gas amb l'arribada de 2.250 vaixells
Enagás esprem la seva xarxa de plantes i tanca una nova ‘macrosubhasta’ amb la qual encara reforça més la seguretat d’aprovisionament amb acords per a una allau de descàrregues de metaners
David Page
Espanya es llança a garantir la seguretat de subministrament de gas natural durant anys i esprem així encara més la seva àmplia xarxa de plantes regasificadores, les que reben i envien el gas amb vaivell. Enagás, el gestor de sistema gasista espanyol i de la xarxa de gasoductes, acaba de tancar una subhasta a molt llarg termini de descàrregues a les plantes del país al llarg dels pròxims 15 anys.
El grup va organitzar durant el mes de juny una macrosubhasta de slots de descàrrega de vaixells a les regasificadores per executar-los entre l’octubre del 2026 i el setembre del 2041. El resultat ha sigut l’assignació formal de 189 slots addicionals per a la descàrrega de gas natural liquat (GNL) a companyies energètiques nacionals i internacionals, segons confirmen fonts de la companyia. La demanda en el concurs va ser enorme, i es van presentar 364 sol·licituds per al total de 207 drets d’operacions d’horaris oferts, cosa que mostra l’interès del sector energètic per continuar operant a llarg termini amb el GNL en el mercat espanyol.
Després de la subhasta, Enagás ja compta amb contractes tancats que garanteixen la descàrrega a les instal·lacions nacionals d’un total de 2.251 vaixells metaners fins al 2041 i Espanya es confirma com un dels grans hubs internacionals d’arribada i reexportació de gas natural a altres països. Aquests més de dos milers de vaixells metaners serveixen per garantir aproximadament la meitat del tot el subministrament nacional. Enagás continuarà completant la contractació d’arribades de vaixells per descarregar GNL a les plantes regasificadores amb les contínues subhastes mensuals que organitza i les pròximes licitacions anuals.
El gestor gasista remarca que les operacions compromeses per les companyies energètiques demostren el "caràcter estructural d’aquesta demanda" i "evidencia clarament que el sector aposta pel sistema gasista espanyol com a infraestructura clau a llarg termini". No obstant, Espanya encara té marge per fer pujar més l’allau de vaixells. I és que en les últimes subhastes anuals organitzades per Enagás han sigut contractats el cent per cent dels slots ofertes per als pròxims 13 anys, però la companyia de moment ha col·locat només el 89% de la capacitat subhastada per al 2040 i 2041.
Marge per blindar-se més
Espanya va aconseguir durant el pitjor moment de l’anterior crisi energètica treure partit de les seves plantes per convertir-se en una peça clau del tauler gasista continental. Enmig del terratrèmol geopolític i econòmic provocat per la invasió militar russa sobre Ucraïna i del sotrac històric en el sistema energètic europeu, el sistema gasista espanyol es va erigir en un gran centre continental de recepció i revenda de gas natural liquat, el que es transporta congelat en vaixells, fins a arribar a màxims històrics. L’activitat de les empreses energètiques de compra i revenda de gas a través d’Espanya s’ha normalitzat amb la fi de la crisi energètica, però el resultat de les subhastes d’Enagás mostra que el negoci està garantit la pròxima dècada i mitja.
La clau per la qual Espanya ha aconseguit convertir-se en un gran centre global de revenda de gas és la seva àmplia xarxa de plantes regasificadores –que concentra un 33% de la capacitat de regasificació de tota la Unió Europea i un 44% de l’emmagatzemament de GNL del continent– i les seves connexions per gasoductes amb Europa. Espanya té una cartera de proveïdors internacionals molt diversificada, amb una quinzena de països d’origen. El principal subministrador, amb aproximadament un terç del total d’importacions, és Algèria, que proporciona el gas natural gairebé tot per tub, per gasoducte. Els altres dos terços de les arribades de gas al país es fan per vaixell, amb els Estats Units com a màxim proveïdor de GNL.
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