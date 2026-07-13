La vicepresidenta d'Hipra Maria del Mar Nogareda rep el Premi Empresària a Catalunya
Es reconeguda per Caixabank, per la seva trajectòria corporativa, lideratge i compromís social
CaixaBank ha guardonat Maria del Mar Nogareda, d'Hipra, amb el Premi Empresària a Catalunya. Amb aquest reconeixement, l'entitat distingeix el talent i l'excel·lència professional d'empresàries que són referents en els seus territoris per la seva trajectòria empresarial, capacitat de lideratge i compromís social. El jurat, format per directives i directius de CaixaBank, ha escollit a la guardonada per la seva experiència empresarial i per la seva contribució al creixement i transformació d’HIPRA.
Maria del Mar Nogareda és la vicepresidenta d’Hipra, companyia farmacèutica biotecnològica amb seu a Amer, Girona, dedicat al desenvolupament, producció i comercialització de solucions per a la salut animal i humana. Accionista de l’empresa i vinculada a Hipra des de 1991, forma part de la segona generació de la companyia i acumula més de trenta anys de trajectòria a l’empresa. Sota el seu lideratge, Hipra s’ha consolidat com un referent en prevenció i immunització i una de les principals companyies mundials en salut animal, amb presència a prop de 100 països i una clara aposta per la innovació i la internacionalització de vacunes.
Lideratge femení empresarial
L'entitat suma una dècada reconeixent el lideratge femení empresarial amb el CaixaBank Premi Empresària. En aquest temps, el guardó ha distingit empresàries referents com la presidenta de Grup Mascaró, Lina Mascaró; la presidenta i directora creativa de Lola Casademunt; Maite Casademunt, la CEO de Frit Ravich, Judith Viader o la presidenta del Grup Osborne i guanyadora nacional de la passada edició, Sofía Osborne, entre d'altres.
Històries com la de Mª del Mar Nogareda demostren que el lideratge empresarial femení transforma companyies i genera referents.
CaixaBank Premi Empresària celebra aquest any la seva desena edició amb l'objectiu de reconèixer el talent i l'excel·lència professional de dones empresàries referents a Espanya. El guardó es dirigeix a empresàries amb almenys tres anys d'activitat, una facturació anual mínima equivalent a 1,5 milions d'euros i una implicació directa en la gestió del negoci.
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