El preu del lloguer a les zones tensionades de Girona: on baixa i on puja més
Riells i Viabrea registra l’augment interanual més fort, del 32,9%, mentre Santa Cristina d’Aro encapçala els descensos amb un 26,6%
La regulació deixa una evolució dispar tant en l’últim any com des del seu desplegament
El preu dels nous contractes de lloguer deixa una fotografia dividida als municipis gironins declarats zona tensionada. Les dades de fiances de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) indiquen que, entre el primer trimestre del 2025 i el mateix període del 2026, l’import mitjà ha pujat en 19 localitats i ha baixat en 19 més. En els nou municipis restants, dels 47 afectats per la regulació, no hi ha informació publicada en algun dels dos trimestres per establir una comparació homogènia.
Aquesta dualitat municipal conviu amb un lleuger increment al conjunt de la demarcació. El preu mitjà dels nous contractes a les comarques gironines es va situar en 676,79 euros mensuals durant els primers tres mesos del 2026, un 1,04% més que un any abans. En canvi, va retrocedir un 1,78% respecte al quart trimestre del 2025.
Les diferències entre municipis són molt més pronunciades que la variació provincial. Riells i Viabrea encapçala els increments interanuals entre les localitats amb dades comparables. El lloguer mitjà ha passat de 834,86 a 1.109,75 euros, un 32,9% més. A continuació apareixen Maçanet de la Selva, amb una pujada del 26,1%; Peralada, amb un 22,3%; Puigcerdà, amb un 21,1%, i Besalú, amb un 17,6%.
A l’altre extrem se situa Santa Cristina d’Aro, on l’import ha baixat dels 1.092,86 euros del primer trimestre del 2025 als 802,12 d’aquest any, un descens del 26,6%. També registren reduccions de dos dígits Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró (-10,9%), Santa Coloma de Farners (-10,9%) i Celrà (-10,2%).
Les mitjanes corresponen als contractes formalitzats durant cada trimestre i recollits a través de les fiances dipositades a l’Incasòl. Per aquest motiu, les oscil·lacions poden ser especialment acusades als municipis on es tanquen pocs arrendaments o on canvia el tipus d’habitatge que entra al mercat.
El preu a la ciutat de Girona
A la ciutat de Girona , el preu mitjà dels nous contractes es va situar en 794,29 euros mensuals, un 4% menys que els 827,01 euros del primer trimestre de l’any passat. La xifra també queda un 1,6% per sota dels 807,56 euros registrats durant els primers tres mesos del 2024.
Entre algunes de les principals poblacions gironines, els preus també han seguit direccions diferents. A Lloret de Mar, el lloguer ha baixat un 6,9% en un any, fins als 567,97 euros, mentre que a Palafrugell ha reculat un 6,1%, fins als 639,50 euros. A Roses, la disminució ha estat del 3,9%, i a Blanes, de l’1,7%.
En canvi, els nous contractes s’han encarit un 8,6% a Ripoll, un 5,1% a Banyoles, un 4,4% a Salt i un 3,3% a Palamós. Els increments han estat més moderats a Olot (+0,9%) i Figueres (+0,8%).
Més baixades que pujades respecte al 2024
La fotografia canvia lleugerament quan la comparació s’amplia fins al primer trimestre del 2024, el període en què va començar a desplegar-se la regulació. En aquest cas, el lloguer mitjà ha baixat en 23 municipis, ha pujat en 19 i cinc no disposen d’informació publicada per als dos períodes.
La declaració de zones tensionades es va aplicar en dues fases. La primera relació es va aprovar el març del 2024 i posteriorment es va ampliar al juliol. Des del primer trimestre del 2024, abans que la mesura quedés desplegada, Sant Pere Pescador presenta l’augment més elevat entre les localitats amb dades. El preu mitjà ha passat de 517,86 a 890,56 euros, un 72% més. També destaquen els increments de Peralada (+36,8%), Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró (+19,8%), Hostalric (+14,9%), Tossa de Mar (+13,9%) i Torroella de Montgrí (+12,3%).
Les baixades més pronunciades corresponen a Caldes de Malavella, on el lloguer se situa un 16,3% per sota del primer trimestre del 2024, i a Riudarenes, amb un descens del 15,4%. També ha disminuït amb força a Lloret de Mar (-13,3%), Santa Coloma de Farners (-12,9%), Celrà (-11,9%) i Calonge i Sant Antoni (-10,5%).
La Cerdanya i el Ripollès lideren els increments
La lectura per comarques també evidencia que l’evolució no ha estat uniforme. En termes interanuals, el preu mitjà ha augmentat en sis dels vuit àmbits comarcals analitzats, tot i que a la Selva pràcticament no s’ha mogut.
La Cerdanya registra l’increment més elevat, del 21,2%, després de passar dels 618,89 als 750,08 euros. La segueix el Ripollès, on la mitjana ha augmentat un 12%, fins als 555,73 euros, i el Pla de l’Estany, amb una pujada del 8,1% i un import de 706,35 euros.
A la Garrotxa, l’increment ha estat del 4,9%, fins als 568,30 euros, mentre que a l’Alt Empordà ha arribat al 2,8%, amb una mitjana de 639,24 euros. A la Selva, el preu s’ha mantingut gairebé estable, amb un augment del 0,1% i un import de 605,87 euros.
Els descensos s’han concentrat al Baix Empordà, on els lloguers han baixat un 4% fins als 704,50 euros, i al Gironès, amb una reducció de l’1,4%. Malgrat aquesta caiguda, el Gironès continua presentant la mitjana més elevada, amb 773,03 euros mensuals.
La comparació amb el primer trimestre del 2024 ofereix una distribució diferent. El Ripollès acumula un increment del 21,1%, per davant de la Cerdanya (+6,7%), el Baix Empordà (+5,7%), l’Alt Empordà (+3,4%) i el Gironès (+0,8%). Per contra, els lloguers se situen per sota del nivell d’aleshores a la Selva (-4,1%), la Garrotxa (-0,5%) i el Pla de l’Estany (-0,1%).
Respecte al trimestre anterior, la caiguda més marcada s’ha produït a la Selva, amb un descens del 6,5%. També han baixat al Baix Empordà (-3,3%), la Garrotxa (-3%) i el Gironès (-1,3%). En canvi, els preus han augmentat al Ripollès (+2,2%), la Cerdanya i el Pla de l’Estany (+1,9% en tots dos casos) i l’Alt Empordà (+0,6%).
Girona registra una de les pujades provincials més moderades
Per províncies , Barcelona continua registrant el lloguer mitjà més elevat de Catalunya, amb 960,56 euros mensuals, seguida de Girona, amb 676,79; Tarragona, amb 587,84, i Lleida, amb 512,96.
Els preus han augmentat a les quatre províncies respecte al primer trimestre del 2025. La pujada de Girona, de l’1,04%, ha estat inferior a les de Barcelona (+5,27%) i Lleida (+3,70%), però superior a la de Tarragona (+0,29%).
Les zones tensionades de Catalunya pugen un 3,71%
Als 271 municipis catalans declarats zona tensionada, que concentren el 90% de la població, el preu mitjà dels nous contractes va arribar als 876,56 euros mensuals durant el primer trimestre. La xifra representa un increment interanual del 3,71%, però una caiguda del 2,79% respecte al trimestre anterior.
Si la comparació es fa amb el primer trimestre del 2024, els lloguers en aquestes localitats se situen un 1,28% per sota. En canvi, als municipis que no formen part de les zones tensionades, el preu mitjà va arribar als 639,60 euros, un 7,33% més que un any abans i un 9,53% per sobre del registre del 2024.
A Barcelona ciutat, els nous contractes van assolir una mitjana de 1.137,35 euros, un 4,61% més que el primer trimestre de l’any passat. Malgrat aquest increment, el preu es manté un 4,71% per sota del nivell del 2024.
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