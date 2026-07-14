La compravenda d'habitatges a Girona cau un 5,6% al maig, però es manté entre els millors registres de la sèrie històrica
Catalunya també retrocedeix, amb 8.927 operacions al conjunt del territori el mateix mes
Joan de Castro i Casadevall
La demarcació de Girona ha tancat aquest mes de maig amb 1.154 compravendes d'habitatge, una xifra que suposa un retrocés del 5,64% respecte a les 1.223 operacions registrades el mateix mes de l'any passat, segons les dades que ha fet públiques aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística. Amb aquest descens, el mercat immobiliari gironí modera el ritme després d'un 2025 marcat per un creixement notable, tot i que l'activitat continua situant-se en nivells clarament superiors a la mitjana dels darrers quinze anys.
Per posar en context aquesta xifra cal fer una lectura dels registres dels altres mesos de maig. Malgrat la baixada a les operacions comparada amb l'any passat, el resultat d'enguany només queda per sota dels registres de 2007, 2022, 2023 i 2025, la qual cosa converteix el maig de 2026 en el cinquè millor mes de maig des que hi ha dades comparables. La província gironina se situa així molt lluny dels mínims marcats durant la crisi financera (557 operacions de compravenda el 2009 o 510 el 2012) i també supera amb escreix els nivells previs a la pandèmia, quan el mercat gironí es movia habitualment entre les 600 i les 900 compravendes mensuals.
Per tipologies, tant l'habitatge de segona mà com l'obra nova recullen part d'aquest ajust. Les operacions sobre habitatge usada van baixar de 961 a 898, un descens proporcionalment més marcat que el del conjunt del mercat, mentre que la habitatge nova va passar de 262 a 256 transaccions, una caiguda més moderada.
Aquesta evolució manté el pes relatiu que històricament té l'habitatge usat en el mercat gironí, que continua concentrant la gran majoria de les compravendes per davant de l'obra nova, un patró que es repeteix mes rere mes des de fa anys a la demarcació.
Pel que fa al règim de la propietat, el mercat lliure segueix absorbint pràcticament la totalitat de l'activitat immobiliària a Girona. De les 1.154 operacions totals, 1.119 van correspondre a habitatge lliure, més del 96% del total, mentre que només 35 transaccions es van fer sobre habitatge protegit.
Aquesta proporció, habitual en la demarcació des de fa anys, evidencia el pes marginal que continua tenint el parc d'habitatge protegit dins del conjunt del mercat de compravenda gironí, en contrast amb el paper més rellevant que aquest segment té en altres punts de l'Estat. Andalusia, per exemple, s'han fet 1.054 operacions de compravenda amb habitatge de protecció oficial, el que suposa gairebé un 30% del total estatal aquest mes de maig.
Descens generalitzat
Al conjunt de Catalunya, la compravenda d'habitatges també va retrocedir un 5,6% interanual el maig passat, fins a situar-se en 8.927 adquisicions, segons les dades provisionals de transmissions de drets de la propietat de l'INE. Per demarcacions, el descens es va generalitzar arreu del territori: Barcelona va registrar una caiguda del 5,68%, Lleida del 6,07% i Tarragona del 5,36%.
El comportament per tipologies també va ser desigual segons la zona: en obra nova, només Barcelona es va escapar de les baixades, amb un augment del 10,34%, mentre que Girona (-2,29%), Lleida (-9,59%) i, sobretot, Tarragona (-36,64%) van tancar el mes amb descensos respecte a les xifres de l'últim maig. El resultat català es va situar per damunt de la mitjana estatal, ja que el conjunt de l'Estat va registrar una caiguda interanual del 7,3%, fins a les 56.462 operacions.
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