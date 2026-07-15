Les absències sense justificar són un 1,2% de les hores no treballades
L’absentisme no acreditat representa 20 minuts de mitjana al mes per assalariat
Gabriel Ubieto
Les baixes sense justificar representen l’1,2% del total d’hores no treballades a les empreses. Un informe d’Adecco publicat ahir quantifica el cost en hores i en valor econòmic del temps que les malalties, les vacances i els permisos de paternitat o maternitat representen per al teixit productiu espanyol. Aquesta anàlisi constata que el percentatge que empleats que s’absenten del seu lloc sense justificar o per motius no contemplats en l’ordenament laboral és ínfim i amb prou feines puja, de mitjana, a 20 minuts al mes per treballador.
"Si l’Administració pública considera que un ciutadà es pot donar de baixa i no anar a treballar sense justificació i continua tenint el mateix sou i les mateixes prestacions, doncs llavors passa el que passa, però aquest absentisme no se sosté", va afirmar la setmana passada el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un fòrum amb empresaris bascos. Les seves paraules han elevat el to i la presència del progressiu augment de baixes laborals en el debat públic. Un tema sobre el qual fa mesos que les patronals insisteixen i que situen com un dels "principals problemes de les empreses".
L’informe quantifica que cada mes, de mitjana, un assalariat s’absenta del seu lloc de treball aproximadament unes 24,6 hores de mitjana. La immensa majoria d’aquestes per motius lícits i reconeguts en l’ordenament laboral. De fet, la meitat d’aquestes hores d’absència són per motius previsibles i pactats, ja que són vacances o festius.
Un 33% del temps d’absència es deu a baixes per incapacitat temporal expedides per un metge. I la resta són permisos per criança de fills, algun permís remunerat –com la defunció d’un familiar– i altres raons, en les quals s’encaixarien les baixes no justificades. De mitjana, representen en total uns 20 minuts al mes per treballador.
El diagnòstic de la consultora i empresa de treball temporal Addeco també ofereix dades del volum d’hores perdudes per malaltia, sobre el total de jornada pactada. És a dir, es calcula quina és la diferència entre les hores que es treballarien a Espanya si ningú es posés malalt amb les hores que realment es treballen, comptant les absències per incapacitat temporal. El resultat és que el primer trimestre d’aquest any es van deixar de treballar per malaltia el 5,9% de les hores hàbils. Una xifra bastant estable, que registra un lleuger increment d’una dècima en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Aquesta metodologia difereix de la que fan servir altres organismes per calcular el concepte d’"absentisme". Per exemple, l’enquesta de població activa (EPA) calcula les absències no en funció de les hores perdudes, sinó en funció del nombre d’ocupats que no s’han presentat al seu lloc l’última setmana. Segons aquesta mostra, el percentatge d’absències és del 4,8% dels ocupats. Un motiu que explica la diferència és la possible reincidència de les baixes, és a dir, un ocupat pot tenir més d’una absència.
La cornisa nord-oest
Les comunitats amb més proporció d’absències es concentren a la cornisa nord-oest. Astúries (7,7%), el País Basc (7,6%), Galícia (7,3%) i Cantàbria (7%) són les autonomies amb més percentatge d’hores no treballades per malaltia; davant les Balears (4,6%), Madrid (5%) i La Rioja (5,1%), que són les que menys. Catalunya se situa una mica per sota de la mitjana, amb un 5,7%.
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