Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
reis Empúriescrisi govern Gironapiscina BesalúRajoybessons Manlleucinema TruffautEspanya - FrançaMundial futbol
instagramlinkedin

Les onades de calor redueixen la probabilitat que els turistes internacionals tornin a Espanya, segons un estudi

CaixaBank Research avisa que les altes temperatures podrien afectar "a llarg termini" un dels motors de l'economia

La platja de Sant Feliu plena de visitants

La platja de Sant Feliu plena de visitants / Marc Martí / DDG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Barcelona

Les onades de calor durant les vacances redueixen la probabilitat que els turistes internacionals tornin a Espanya. Així ho conclou un estudi de CaixaBank Research, que detalla que quan els visitants estrangers experimenten temperatures "excepcionalment altes" durant la seva estada, la seva disposició a tornar és aproximadament un 15% inferior respecte dels que gaudeixen de condicions climàtiques pròximes a la "normalitat". El centre d'estudis avisa que la "pèrdua de fidelització" associada a les onades de calor "podria afectar a llarg termini" un dels principals motors de l'economia espanyola. L'estudi assegura que les altes temperatures "estan impulsant canvis" en les preferències de vacances dins el mercat turístic de l'Estat.

El document també mostra que els turistes que decideixen tornar adapten les seves eleccions per evitar condicions alternatives adverses. Així, tendeixen a seleccionar destinacions o dates amb temperatures esperades més fresques.

L'estudi s'ha elaborat a partir de dades anonimitzades de pagaments fets amb targetes estrangeres en terminals de CaixaBank i complementat amb informació climàtica.

El centre d'estudis demana "adaptar" l'oferta turística per "preservar la qualitat de l'experiència del visitant". Entre les mesures recomanades, aposta per la "millora" del confort tèrmic en allotjaments i espais públics, l'ampliació de zones d'ombra, l'adaptació d'horaris i la diversificació d'activitats tant en interiors com en exteriors.

Notícies relacionades i més

Els autors conclouen que la capacitat d'adaptació "serà clau" per mantenir "l'atractiu i la competitivitat" d'Espanya com a destinació turística internacional, en un context marcat per l'augment de la freqüència i intensitat dels episodis de calor extrema.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents