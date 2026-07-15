Les onades de calor redueixen la probabilitat que els turistes internacionals tornin a Espanya, segons un estudi
CaixaBank Research avisa que les altes temperatures podrien afectar "a llarg termini" un dels motors de l'economia
Les onades de calor durant les vacances redueixen la probabilitat que els turistes internacionals tornin a Espanya. Així ho conclou un estudi de CaixaBank Research, que detalla que quan els visitants estrangers experimenten temperatures "excepcionalment altes" durant la seva estada, la seva disposició a tornar és aproximadament un 15% inferior respecte dels que gaudeixen de condicions climàtiques pròximes a la "normalitat". El centre d'estudis avisa que la "pèrdua de fidelització" associada a les onades de calor "podria afectar a llarg termini" un dels principals motors de l'economia espanyola. L'estudi assegura que les altes temperatures "estan impulsant canvis" en les preferències de vacances dins el mercat turístic de l'Estat.
El document també mostra que els turistes que decideixen tornar adapten les seves eleccions per evitar condicions alternatives adverses. Així, tendeixen a seleccionar destinacions o dates amb temperatures esperades més fresques.
L'estudi s'ha elaborat a partir de dades anonimitzades de pagaments fets amb targetes estrangeres en terminals de CaixaBank i complementat amb informació climàtica.
El centre d'estudis demana "adaptar" l'oferta turística per "preservar la qualitat de l'experiència del visitant". Entre les mesures recomanades, aposta per la "millora" del confort tèrmic en allotjaments i espais públics, l'ampliació de zones d'ombra, l'adaptació d'horaris i la diversificació d'activitats tant en interiors com en exteriors.
Els autors conclouen que la capacitat d'adaptació "serà clau" per mantenir "l'atractiu i la competitivitat" d'Espanya com a destinació turística internacional, en un context marcat per l'augment de la freqüència i intensitat dels episodis de calor extrema.
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