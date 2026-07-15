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La llum i el gas s'encareixen un 8% a les comarques gironines al juny

La fi de la rebaixa de l’IVA empeny els preus a l’alça, tot i que la inflació interanual baixa fins al 3,3%

Una persona obre el llum de casa.

Una persona obre el llum de casa. / Alberto Ortega / Europa Press

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Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

La fi de la rebaixa temporal de l’IVA ha tingut un impacte directe sobre el preu de la llum i del gas a les comarques gironines. El paquet que agrupa l’electricitat, el gas i els combustibles s’ha encarit un 7,9% durant el juny, després que l’impost aplicat als dos subministraments bàsics hagi tornat del 10% al 21%. La pujada ha contribuït a fer avançar sis dècimes l’Índex de Preus al Consum (IPC) a la demarcació.

L’encariment de l’energia ha estat un dels factors que han empès a l’alça l’Índex de Preus al Consum (IPC) a la demarcació. Els preus han augmentat sis dècimes respecte del maig, quan ja havien registrat un repunt mensual del 0,2%, d’acord amb les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En comparació amb el juny del 2025, els preus vinculats a l’electricitat i al gas se situen un 8,9% per sobre. Això significa que accions quotidianes com encendre la llum, connectar aparells elèctrics o escalfar l’aigua resulten més cares que ara fa un any.

Tot i l’augment mensual, la inflació interanual s’ha moderat lleugerament a Girona. La taxa ha baixat dues dècimes, del 3,5% al 3,3%, i ha tornat al mateix nivell de l’abril. L’IPC gironí, però, no ha baixat del 3% des del març, després d’haver tancat el febrer en el 2,1%.

Taxa IPC interanual a Girona i la resta de demarcacions catalanes els últims anys (Small multiple line chart)

L’arribada de la temporada turística també ha tingut efectes sobre els preus. Els allotjaments, entre els quals hi ha hotels, càmpings i apartaments, s’han encarit un 7% durant el juny a la província. Els paquets turístics han pujat un 7,9% en només un mes.

En sentit contrari, el transport s’ha abaratit un 1,3%, una evolució relacionada en part amb la moderació del preu dels combustibles. El lloguer de vehicles també ha baixat, en aquest cas un 2,7%.

Les reduccions s’han estès a altres productes, tot i que amb menys intensitat. Els articles de jardineria i per a mascotes han baixat un 1%, mentre que els medicaments i productes sanitaris, els mobles i els articles de la llar s’han abaratit un 0,1%.

Pel que fa a la cistella de la compra, els aliments s’han mantingut sense variacions respecte del maig. Els refrescos i les begudes no alcohòliques han baixat un 0,8%. En comparació amb el juny de l’any passat, però, omplir la nevera costa un 0,6% més a les comarques gironines.

Catalunya se situa en el 3,2%

Al conjunt de Catalunya, la inflació interanual ha pujat una dècima i s’ha situat en el 3,2%, el mateix percentatge que la mitjana de l’Estat. En termes mensuals, els preus han avançat un 0,8%, dues dècimes més que a Girona i molt per sobre de l’increment del 0,2% registrat al maig.

L’energia també ha estat una de les principals causes de l’augment català. El grup que engloba l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres combustibles ha registrat una inflació interanual del 4%, davant de l’1% del mes anterior. Els productes energètics han accelerat l’encariment fins al 5,8%. Els carburants i combustibles han augmentat un 5,7% respecte del juny de l’any passat, un ritme sensiblement inferior al 9,6% del maig.

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L’inici de la temporada alta també s’ha fet notar al conjunt català. Els restaurants i els serveis d’allotjament han incrementat els preus un 5,4% interanual, quatre dècimes més que al maig. Els paquets turístics han augmentat un 7,9% respecte del mes anterior, el mateix percentatge que a Girona i al conjunt de l’Estat.

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