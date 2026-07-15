La llum i el gas s'encareixen un 8% a les comarques gironines al juny
La fi de la rebaixa de l’IVA empeny els preus a l’alça, tot i que la inflació interanual baixa fins al 3,3%
La fi de la rebaixa temporal de l’IVA ha tingut un impacte directe sobre el preu de la llum i del gas a les comarques gironines. El paquet que agrupa l’electricitat, el gas i els combustibles s’ha encarit un 7,9% durant el juny, després que l’impost aplicat als dos subministraments bàsics hagi tornat del 10% al 21%. La pujada ha contribuït a fer avançar sis dècimes l’Índex de Preus al Consum (IPC) a la demarcació.
L’encariment de l’energia ha estat un dels factors que han empès a l’alça l’Índex de Preus al Consum (IPC) a la demarcació. Els preus han augmentat sis dècimes respecte del maig, quan ja havien registrat un repunt mensual del 0,2%, d’acord amb les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
En comparació amb el juny del 2025, els preus vinculats a l’electricitat i al gas se situen un 8,9% per sobre. Això significa que accions quotidianes com encendre la llum, connectar aparells elèctrics o escalfar l’aigua resulten més cares que ara fa un any.
Tot i l’augment mensual, la inflació interanual s’ha moderat lleugerament a Girona. La taxa ha baixat dues dècimes, del 3,5% al 3,3%, i ha tornat al mateix nivell de l’abril. L’IPC gironí, però, no ha baixat del 3% des del març, després d’haver tancat el febrer en el 2,1%.
L’arribada de la temporada turística també ha tingut efectes sobre els preus. Els allotjaments, entre els quals hi ha hotels, càmpings i apartaments, s’han encarit un 7% durant el juny a la província. Els paquets turístics han pujat un 7,9% en només un mes.
En sentit contrari, el transport s’ha abaratit un 1,3%, una evolució relacionada en part amb la moderació del preu dels combustibles. El lloguer de vehicles també ha baixat, en aquest cas un 2,7%.
Les reduccions s’han estès a altres productes, tot i que amb menys intensitat. Els articles de jardineria i per a mascotes han baixat un 1%, mentre que els medicaments i productes sanitaris, els mobles i els articles de la llar s’han abaratit un 0,1%.
Pel que fa a la cistella de la compra, els aliments s’han mantingut sense variacions respecte del maig. Els refrescos i les begudes no alcohòliques han baixat un 0,8%. En comparació amb el juny de l’any passat, però, omplir la nevera costa un 0,6% més a les comarques gironines.
Catalunya se situa en el 3,2%
Al conjunt de Catalunya, la inflació interanual ha pujat una dècima i s’ha situat en el 3,2%, el mateix percentatge que la mitjana de l’Estat. En termes mensuals, els preus han avançat un 0,8%, dues dècimes més que a Girona i molt per sobre de l’increment del 0,2% registrat al maig.
L’energia també ha estat una de les principals causes de l’augment català. El grup que engloba l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres combustibles ha registrat una inflació interanual del 4%, davant de l’1% del mes anterior. Els productes energètics han accelerat l’encariment fins al 5,8%. Els carburants i combustibles han augmentat un 5,7% respecte del juny de l’any passat, un ritme sensiblement inferior al 9,6% del maig.
L’inici de la temporada alta també s’ha fet notar al conjunt català. Els restaurants i els serveis d’allotjament han incrementat els preus un 5,4% interanual, quatre dècimes més que al maig. Els paquets turístics han augmentat un 7,9% respecte del mes anterior, el mateix percentatge que a Girona i al conjunt de l’Estat.
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