Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
Vinculat a l’empresa familiar AMSA, va presidir durant una dècada la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona i va encapçalar la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya
L’empresari banyolí Josep Agustí i Ros, una de les figures destacades del sector de la construcció a les comarques gironines durant les darreres dècades, va morir ahir als 84 anys. Agustí va desenvolupar bona part de la seva trajectòria professional al capdavant d’Agustí y Masoliver SA (AMSA), l’empresa familiar centenària especialitzada en obra pública, i també va assumir diverses responsabilitats de representació empresarial i institucional.
Nascut a Banyoles el 2 d’abril de 1942, Agustí formava part de la quarta generació de la família vinculada a AMSA. Es va formar a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, on es va graduar en Enginyeria, en l’especialitat d’estructures. Amb els anys va arribar a ocupar la presidència de la constructora, abans de donar pas a la cinquena generació familiar en la gestió de la companyia.
AMSA havia estat fundada l’any 1905 per Andreu Agustí i Bages. Nascuda com una empresa familiar de Banyoles, la societat es va especialitzar en la construcció i la millora de carreteres, paviments, urbanitzacions, ponts i altres infraestructures. Al llarg de més d’un segle d’activitat, va participar en l’obertura o l’arranjament de vies que connectaven les comarques gironines amb la frontera francesa. La història de la companyia va quedar així estretament relacionada amb el desenvolupament de la xarxa viària gironina i amb l’obertura de les comunicacions cap a Europa. L’empresa va superar períodes especialment complexos, des de la Guerra Civil fins a les successives transformacions tecnològiques del sector, i va ampliar la seva implantació amb seus a Banyoles i a l’àrea de Barcelona.
Més enllà de la responsabilitat empresarial, Agustí va tenir una participació destacada en les organitzacions patronals de la construcció. L’any 2010 va accedir a la presidència de la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona, l’entitat que agrupa les empreses del sector de les comarques gironines. Va exercir el càrrec durant una dècada.
Des de la presidència de la patronal, va representar un sector que afrontava les conseqüències de la crisi immobiliària i econòmica iniciada el 2008, la caiguda de l’obra pública i la necessitat de reforçar la formació, la professionalització i la seguretat laboral.
La seva projecció va superar l’àmbit provincial. El novembre del 2016 va ser escollit president de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya, una entitat paritària formada per les organitzacions empresarials i sindicals del sector. La fundació treballa en àmbits com la formació dels treballadors, la prevenció de riscos laborals, la seguretat i la salut a les obres i la millora de l’ocupabilitat.
Durant el seu mandat, Agustí va participar en iniciatives destinades a modernitzar el sector i a reforçar la cultura preventiva, entre les quals la posada en funcionament i la promoció de centres de formació i de pràctiques preventives. La seva elecció al capdavant de la fundació va suposar també un reconeixement a la seva experiència acumulada com a empresari i com a representant de la patronal gironina.
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