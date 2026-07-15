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Organitzacions empresarials

Pimec alerta que la crisi de l’habitatge colpeja també les empreses

Un estudi de l’Observatori de la patronal de les pimes constata que el 63% de companyies tenen dificultats per cobrir vacants relacionades amb l’alt preu dels pisos

Vista de la ciutat de Barcelona des d’un dels miradors del Poble-sec.

Vista de la ciutat de Barcelona des d’un dels miradors del Poble-sec. / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

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Albert Martín

Barcelona

La crisi de l’habitatge està fermament assentada com a primera preocupació dels espanyols i el seu abast impacta també en les empreses. És la principal conclusió d’un estudi presentat aquest dimecres pel president de l’Observatori de la Pime de Catalunya, el catedràtic de la UPF-BSM Oriol Amat.

Segons l’estudi, el 98% d’empreses afirma que el mercat immobiliari de la seva zona està tensionat, cosa que dificulta la contractació de personal. Un 63% afirmen que han tingut dificultats per cobrir vacants, i tres de cada quatre empreses asseguren que dediquen més temps que fa dos anys a la incorporació de treballadors.

L’estudi apunta que la falta de perfils que encaixin continua sent el principal problema en aquests casos, però que tant l’habitatge com la mobilitat agreugen aquestes dificultats.

Així, l’estudi apunta que entre les empreses que tenen dificultats per contractar, un 56% les identifica amb problemes relacionats amb el temps, el cost de desplaçament o el transport públic, mentre que un 33% assenyala factors estrictament residencials com la falta d’habitatge assequible o el cost de viure a prop del centre de treball.

L’impacte de la crisi residencial té altres implicacions per a les empreses. Així, l’informe posa de manifest que el 83% d’empreses creu que l’encariment de l’habitatge empeny a l’alça les reclamacions salarials dels treballadors, mentre que un 57% ja ha assumit sobrecostos relacionats amb l’habitatge o la mobilitat de la plantilla; també apunta que una de cada dos ha limitat, ajornat o descartat decisions de creixement per aquesta raó.

L’estudi conclou que les pimes són les empreses més vulnerables a aquesta situació.

Un pacte unitari promogut per Pimec

Davant aquesta situació, Pimec i els principals agents professionals i econòmics vinculats a l’habitatge han reclamat aquest dimecres un Pacte Transversal per a l’Habitatge que augmenti l’oferta assequible, doni estabilitat a les polítiques públiques i preservi la capacitat de les empreses per generar ocupació.

La reclamació s’ha oficialitzat aquest matí en la jornada ‘Competitivitat en risc: l’impacte empresarial de la crisi de l’habitatge’, que ha reunit Pimec, els API de Catalunya, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona.

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha assegurat que «l’habitatge s’ha convertit en un factor clau de competitivitat empresarial». Cañete ha explicat així la iniciativa: «Si volem que les empreses creixin, generin ocupació i siguin capaces d’atraure i retenir talent, cal incrementar l’oferta d’habitatge. Aquest és el gran objectiu del Pacte Transversal que impulsem».

El president de la patronal de les petites i mitjanes empreses ha insistit que «sense habitatge assequible no hi ha un mercat del treball eficient, i sense un mercat de treball eficient no hi ha empreses competitives».

Propostes concretes

Les organitzacions que han participat en l’acte han defensat la necessitat d’un gran pacte que sumi administracions, municipis, agents econòmics, professionals i entitats socials. Aquest pacte es concreta en un decàleg de mesures; entre les principals propostes destaca l’aprovació d’un marc regulador estable, un increment progressiu de la inversió pública fins a arribar al 0,7% del PIB, el reforç de la col·laboració publicoprivada, la mobilització de sòl per a habitatge social i la simplificació de tràmits administratius per agilitar la promoció residencial.

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El document també planteja mesures per facilitar l’accés al primer habitatge, especialment en joves, així com revisar la regulació dels lloguers i de les zones tensades amb criteris objectius o impulsar una fiscalitat que afavoreixi l’increment d’oferta assequible. Finalment, proposa crear un òrgan que vetlli pel compliment dels objectius del Pacte Transversal per a l’Habitatge.

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