L’absentisme, entre les grans preocupacions de les empreses gironines
La FOEG també assenyala la falta de professionals, l’excés de burocràcia i la inestabilitat internacional entre els problemes de les companyies
La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) ha situat l’absentisme laboral entre les grans preocupacions de les empreses gironines, una problemàtica que les patronals han expressat de manera recurrent durant els últims anys pel seu impacte en l’organització de les plantilles, la productivitat i la competitivitat. L’entitat ha abordat aquesta qüestió durant l’assemblea general celebrada a l’Espai del Peix de Palamós.
La trobada ha comptat amb la participació de Yésika Aguilar, directora del Departament de Relacions Laborals de Foment del Treball, que ha presentat les línies del Llibre Blanc contra l’Absentisme. Foment ha començat a elaborar aquest document per recollir propostes davant les dificultats de gestió que les absències laborals poden generar en el funcionament diari de les empreses, segons detallen des de la patronal.
La FOEG participarà en l’elaboració del llibre juntament amb les altres organitzacions empresarials territorials. La federació gironina vol incorporar-hi la realitat i les necessitats específiques de les companyies de la demarcació.
El concepte d’absentisme engloba situacions diverses i no equival necessàriament a absències injustificades. Un informe d’Adecco publicat aquesta setmana assenyala que les hores no treballades sense justificació o per motius no previstos en la normativa laboral representen l’1,2% del total d’hores d’absència a les empreses. L’estudi calcula que aquestes absències equivalen, de mitjana, a uns 20 minuts al mes per treballador. La resta del temps no treballat correspon principalment a causes reconegudes, com les malalties, les vacances o els permisos de maternitat i paternitat.
El president de la FOEG, Ernest Plana, també ha situat entre les principals preocupacions empresarials la manca de professionals, l’excés de burocràcia i la inestabilitat internacional. En aquest context, ha anunciat que l’acte institucional de l’entitat del pròxim mes d’octubre estarà dedicat als oficis i les vocacions.
La jornada vol donar visibilitat a les oportunitats laborals vinculades a aquestes professions i afavorir el relleu generacional. La dificultat per trobar treballadors en determinats oficis és un dels problemes que afronten empreses de diferents sectors.
Plana també ha destacat el creixement de la federació durant els darrers anys. Actualment, la patronal gironina compta amb més de setanta associats, entre gremis, organitzacions sectorials i empreses, que representen unes 15.000 companyies de les comarques gironines.
Els reptes del sector pesquer de Palamós
L’Assemblea General s’ha celebrat a l’Espai del Peix de Palamós, en el marc de les trobades itinerants que organitza la FOEG en diferents punts de les comarques gironines. Durant la jornada, els representants empresarials han visitat la llotja i han assistit a la subhasta per conèixer de primera mà el funcionament del sector pesquer.
Els representants del sector han aprofitat la trobada per exposar les dificultats que, al seu parer, amenacen la continuïtat de l’activitat. Entre aquestes han assenyalat les limitacions dels dies de navegació, les quotes de captura, la complexitat de les normatives europees, la falta de relleu generacional, els efectes del canvi climàtic i la competència dels productes importats.
Davant d’aquesta situació, el sector reclama un equilibri entre la conservació dels recursos marins i la viabilitat econòmica de la flota local. També defensa la necessitat de donar més sortida comercial a espècies menys conegudes que la gamba de Palamós, com la maira, el moll, el traquet, la canana o el sorell, que considera productes de proximitat amb poca presència al mercat.
En aquest context, la gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós, Cristina Mañas, i el director d’Emporhotel, Miquel Ortega, han presentat el projecte que incorpora peix de proximitat als menús de l’Hospital de Palamós, les cafeteries, la residència i els menjadors del personal.
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