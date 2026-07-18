Les cases de colònies reclamen al Govern concretar les ajudes econòmiques i establir mesures per regular el sector
El lleure pateix "el pitjor escenari possible" amb el "boicot" dels docents a les sortides escolars
Bernat Vilaró (ACN)
Les cases de colònies reclamen que el Govern concreti les ajudes econòmiques al sector, i demanen rebre-les "al més aviat possible". L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC) i l'Associació de cases de colònies (ACCAC) han explicat Que fa dos mesos que tenen "trobades periòdiques" amb el departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció. És per això que les dues associacions esperen que a la reunió de dilluns que ve es detallin línies d'ajut econòmic, i reclamen que el Govern els asseguri "mesures de caràcter regulador". El sector pateix "el pitjor escenari possible" després que els docents mantinguin el "boicot" a les sortides escolars.
Fa cinc mesos que desenes d'escoles i instituts van impulsar el manifest 'Aturem les sortides educatives' per deixar de fer colònies el curs que ve. El text compta ara amb 1.343 centres adherits. Aquesta mesura dels docents per pressionar el departament d'Educació ha impactat de ple en el món del lleure. El sector de les cases de colònies han anat avisant de la "greu situació" que pateixen, ara ja amb un 70% de les sortides "en risc" per la protesta docent, amb afectacions a més de 5.000 treballadors.
"S'ha confirmat el pitjor escenari possible", ha alertat el gerent de l'ACELLEC, Pep Montes. El representant de l'associació ha apuntat que s'han corroborat els "pitjors presagis" sobre les anul·lacions de reserves i l'absència de noves sortides: "La previsió que fèiem a l'abril s'ha certificat", ha lamentat.
Amb aquesta situació, des de l'ACELLEC veuen complicat remuntar els pròxims mesos, però confien que l'escenari "es capgiri una mica" entre Nadal i l'inici del 2027. "Però tot és una incògnita, i res fa pensar que això sigui possible" ha admès.
Reunions amb el Govern
L'ACELLEC i l'ACCAC mantenen reunions amb Empresa des de fa dos mesos, i també hi assisteixen representants d'Educació, Drets Socials i Turisme. Les associacions del lleure reclamen línies d'ajut per sostenir el sector mentre duri la "crisi". Montes ha detallat que el Govern els ha assegurat una línia de crèdits de l'Institut Català de Finances (ICF) específica per ajudar les empreses de lleure, a més d'un ajut econòmic a fons perdut per al curs vinent.
L'executiu de Salvador Illa, però, no ha concretat cap xifra, i la "previsió" és que les empreses del lleure rebin aquestes ajudes a finals del curs que ve, un cop es coneguin les pèrdues del sector. "Necessitem els ajuts al més aviat possible, i no esperar a finalitzar la temporada. Perquè algunes empreses ja estaran en una situació de no recuperació", ha alertat Montes.
Al seu torn, el vicepresident de l'ACCAC, Werner Estellé, ha explicat que aquest suport econòmic és més aviat un "gest" que no pas "ajuda real". I ha afegit que es tractaria de préstecs hipotecaris i ajudes amb imports de com a màxim 3.000 euros. Una xifra que les associacions troben "insuficient".
De fet, si les ajudes no arriben fins a finals del curs 2026-27, les empreses hauran d'afrontar "soles" la situació durant tot un any. "El primer cop no el pararà ningú", ha alertat Montes en l'entrevista a l'ACN.
Mesures per regular el sector
En aquesta línia, tant l'ACELLEC com l'ACCAC esperen que a la reunió de dilluns de la setmana que ve, el departament d'Empresa doni "alguna concreció més". Però, sobretot, reclamen al Govern "mesures de caràcter regulador" per salvar el sector. Montes confia que l'executiu aprofiti el marge que té ara, amb els pressupostos aprovats.
El gerent de l'ACELLEC ha insistit que cal regularitzar les sortides escolars de manera "formal", i integrar-les al sistema educatiu. Les associacions de lleure coincideixen que és la "via" per assegurar el futur del sector i, alhora, per atendre les demandes dels docents.
Montes ha mostrat "preocupació" per aquesta demanda, que considera "la més important": "No veiem una voluntat decidida del Govern d'afrontar-ho. No ens donen cap seguretat", ha alertat el gerent de l'ACELLEC.
Proposta d'Educació
Per la seva banda, les dues associacions han afirmat que el departament d'Educació prepara una "proposta" de cara al setembre. Segons Estellé, ha de servir per "desencallar el boicot dels docents a les colònies", però no n'és gaire optimista. Al vicepresident de l'ACCAC li consta que la conselleria d'Esther Niubó només estudia mesures que millorin les condicions dels docents, no per al sector de les cases de colònies.
"Intenten resoldre el problema, però no posen el focus on rau l'origen", ha valorat Estellé, que ha reiterat que calen "mesures de caràcter regulador". "Ens cal un reconeixement de les colònies escolars com a eina educativa i pedagògica. Si es regula el model i s'inclou al programa educatiu dels centres, hi haurà marc de treball", ha subratllat.
En la mateixa línia, Estellé ha constatat que si les propostes del Govern arriben al setembre, el sector del lleure ja haurà "perdut" tota la temporada de tardor i hivern. "Les colònies no es poden pogramar amb tan poc marge, necessitem un cop de mà per aguantar l'impàs", ha urgit el vicepresident de l'ACCAC. "L'inici del curs serà clarament problemàtic", ha afegit Montes.
Suport del Parlament
El Parlament va instar el Govern a impulsar la "regulació" de les sortides i colònies escolars en els plans i currículums educatius. A més, reclamava activar línies de crèdit a través de l'ICF en "quantitat suficient" davant la disminució de l'activitat del sector del lleure a conseqüència del conflicte educatiu. La cambra va aprovar la setmana passada diversos punts d'aquesta moció de Junts, que demanava "instruments de suport econòmic", com préstecs tous i ajuts, davant les eventuals pèrdues econòmiques del sector.
En aquesta línia, Montes espera que el Govern "faci cas" de la moció i "la posi en marxa al més aviat possible". "Per a nosaltres és vital, volem la sostenibilitat econòmica de l'activitat. No volem que ens ajudin més enllà del que sigui raonable. Volem sostenir-nos", ha conclòs.
Al seu torn, Estellé ha criticat que el grup del PSC votés en contra del punt de la moció on el Parlament instava el Govern a "iniciar els processos i tràmits jurídics necessaris per preveure la regulació de les sortides i colònies escolars en els plans i currículums dels diferents nivells educatius". La cambra va avalar l'apartat, gràcies als vots de Junts, ERC, PPC i Comuns. Els socialistes van votar-hi en contra, al costat de CUP i Aliança, mentre que Vox s'hi va abstenir.
Sobre això, el vicepresident de l'ACCAC ha reflexionat que les línies d'ajuts temporals o de contingència s'agraeixen, però ha avisat que no salvaran el sector: "Són aspirines per a una malaltia greu. El que necessitem és una solució estructural, i aquí el departament s'ha enrocat", ha denunciat.
Via: Regió7
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