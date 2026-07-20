Brussel·les multa AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre joguines perilloses i cosmètics tòxics
La Comissió Europea creu que l'empresa no fa prou per evitar la venda de productes il·legals i falsificats
La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns una multa de 550 milions d'euros contra la plataforma de comerç electrònic xinesa AliExpress per incomplir les seves obligacions en virtut de la Llei de Serveis Digitals (DSA) de la Unió Europea. L'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat la normativa per no haver "avaluat ni mitigat adequadament" els riscos que suposa la venda de productes il·legals, insegurs o falsificats pels usuaris europeus, entre els quals joguines perilloses o cosmètics tòxics. En un comunicat, l'executiu comunitari ha argumentat que multa AliExpress per no disposar de prou personal per revisar els productes potencialment il·legals o per "sobreestimar l'eficàcia" del seu sistema de detecció i retirada.
La multa és el resultat de la investigació que Brussel·les va obrir contra AliExpress el març del 2024 per possibles vulneracions de la DSA relacionades amb la gestió dels riscos, la moderació de continguts, els mecanismes de reclamació, la transparència de la publicitat i dels sistemes de recomanació, la traçabilitat dels comerciants i l'accés de la comunitat investigadora a les dades.
El juny de l'any passat, Brussel·les va acceptar diversos compromisos presentats per la plataforma per corregir part de les deficiències detectades, però va mantenir oberta la investigació sobre l'avaluació i la mitigació dels riscos sistèmics associats a la venda de productes il·legals.
En la decisió anunciada aquest dilluns, l'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat la DSA i que les mesures adoptades fins ara no han estat eficaces per evitar la venda de productes il·legals. A més de la sanció, Brussel·les també exigeix a la plataforma xinesa que adopti mesures de correcció.
En un comunicat, la Comissió Europea ha argumentat que la plataforma de comerç xinesa va analitzar "de manera insuficient" com els seus sistemes de recomanació i publicitat afavorien la difusió de productes il·legals.
"La investigació de la Comissió Europea ha demostrat que molts d'aquests productes continuaven sent recomanats o anunciats abans de ser retirats", ha indicat l'executiu comunitari en un comunicat.
Brussel·les també creu que AliExpress "no disposava d'indicadors quantitatius adequats per mesurar l'eficàcia del seu sistema de moderació". "L'únic indicador utilitzat no permetia valorar si el sistema evitava que els productes il·legals reapareguessin sota formes similars", ha assenyalat Brussel·les.
AliExpress té ara fins al 20 d'octubre de 2026 per presentar i explicar a la Comissió Europea les mesures que adoptarà per corregir els incompliments detectats.
Aleshores, el Comitè Europeu de Serveis Digitals disposarà d'un mes per emetre el seu dictamen, després del qual la Comissió Europea adoptarà una decisió definitiva i fixarà un termini per executar les mesures. Si la plataforma no compleix les obligacions imposades, podria afrontar multes coercitives periòdiques.
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