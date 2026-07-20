Espanya bat el rècord d'inversió immobiliària de gener a juny del 2026
Les transaccions protagonitzades per fons i inversors institucionals van superar folgadament els 10.000 milions d’euros, un 36% més que en el mateix període del 2025
Gabriel Santamarina
La inversió immobiliària a Espanya ha tancat el millor primer semestre de la seva sèrie històrica. El volum d’operacions va arribar als 10.166 milions d’euros entre gener i juny del 2026, un 36,1% més que en el mateix període de l’any anterior, segons l’últim informe de BNP Paribas Real Estate. La dada confirma la renovada gana dels inversors pel maó espanyol en un context en què l’economia nacional continua creixent per sobre de la mitjana europea i el mercat immobiliari manté activitat en pràcticament tots els segments.
El rècord semestral arriba malgrat que el segon trimestre no va millorar en gran mesura les xifres de l’any passat. Entre abril i juny, la inversió es va situar en 4.332 milions d’euros, un 3,2% menys que en el mateix període del 2025. També es va reduir lleugerament el nombre d’operacions, fins a 110 transaccions, un 3,5% menys. No obstant, les anomenades megaoperacions com la compra per part de Brookfield d’una cartera de 5.000 habitatges propietat de Blackstone per 1.050 milions d’euros, així com l’adquisició d’HOOPP d’una altra gran cartera de pisos, han permès arribar a aquestes xifres de rècord.
Per tipus de comprador, els fons continuen sent l’actor dominant del mercat immobiliari espanyol i les socimis –societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària– es mantenen com el segon gran motor d’activitat. L’informe de BNP Paribas Real Estate també apunta a un increment de l’exposició immobiliària per part de les entitats financeres, que estan diversificant les seves inversions en diferents segments, i a un protagonisme més gran de les companyies hoteleres.
Quant a l’origen dels diners, el capital nacional s’equipara ja a l’estranger: Espanya representa el 50% del volum acumulat, mentre que l’altre 50% procedeix d’inversors internacionals. Entre aquests últims, els Estats Units apareixen com el principal país d’origen, amb el 16% de la inversió registrada l’any, per davant de països com el Regne Unit, França i Alemanya, amb un pes que és una mica més reduït.
L’habitatge, el gran motor
El sector residencial ha sigut el gran protagonista durant els primers sis mesos de l’any. La inversió en habitatge va superar els 3.000 milions d’euros, un 140% més que en el mateix període del 2025, i es va convertir en la categoria més gran del mercat, amb una quota del 30%.
L’interès inversor es va concentrar en promocions de build to rent, edificis destinats al lloguer de curta i mitja estada (flex living en l’argot) i, en els últims mesos, també habitatge de lloguer assequible. A més de les esmentades, entre les operacions més rellevants figura la venda d’una cartera de 1.200 habitatges a Barcelona de Patrizia a Azora per 350 milions d’euros.
"Molts dels portfolio d’habitatges de lloguer que han canviat de mans s’està destinant a privatitzar", comenta Rafael Paredes, director de Living de BNP Paribas Real Estate. L’estratègia que descriu el directiu és comprar blocs sencers que estiguin en arrendament, mantenir-los fins al final dels contractes i, posteriorment, procedir a la venda dels pisos de manera unitària.
De fet, operacions com les de Brookfield, Azora i HOOPP en part es destinaran a aquest objectiu. "Traient les carteres d’habitatge assequible, que molts al ser drets de superfície no es poden privatitzar, excepte en casos molt concrets, tot es destinarà a aquesta finalitat", afegeix Paredes.
Un altre dels punts destacats del primer semestre de l’any és la tornada dels diners a les oficines. Aquest segment va acumular 1.768 milions d’euros fins al juny, un 92% més que en el primer semestre de l’any anterior. En només sis mesos, les oficines ja han registrat el 90% de tot el volum invertit el 2025. Madrid va concentrar l’activitat més gran, tot i que Barcelona també va tancar operacions de mida rellevant. L’operació més gran des que va començar el 2026 va ser, precisament, a la capital catalana, l’adquisició d’InmoCaixa de l’edifici Estel per 385 milions d’euros. Destaquen també les dues compres d’Atrea Real Estate a Madrid, l’edifici Los Cubos per 91 milions d’euros i un nou gratacel al nord encara en construcció per 200 milions.
El bon moment del turisme
El segon gran motor de la inversió han sigut els hotels. La inversió va arribar als 2.216 milions d’euros en l’acumulat de l’any, un 37,6% més que el 2025. L’informe de BNP Paribas Real Estate vincula aquest comportament al bon moment del turisme i a l’interès per actius a Madrid, Barcelona, Balears, Canàries, Màlaga, la Costa del Sol i Andalusia, tot i que també detecta una obertura cap a altres destinacions com Astúries, Alacant, Bilbao, Galícia i Santander.
La logística, després d’un inici d’any més feble, va tornar a guanyar tracció en el segon trimestre del 2026. La inversió es va elevar en l’acumulat semestral fins als 918 milions d’euros, un 38% més que en el mateix període del 2025. La compra per M7 Real Estate de 12 plataformes logístiques a Madrid i Barcelona per uns 150 milions d’euros i l’adquisició de sis actius per WP Carey per 97 milions d’euros expliquen bona part del repunt.
El retail, per la seva banda, va acumular 1.598 milions d’euros en el primer semestre de l’any, cosa que suposa la seva millor arrencada des del 2022, amb operacions com la venda del centre comercial Islazul per 340 milions d’euros o una cartera de parcs de mitjanes a diverses localitats per 279 milions; mentre els actius alternatius van sumar 636 milions d’euros en el semestre, amb les residències d’estudiants copant la pràctica totalitat d’aquest import, amb transaccions com, per exemple, la compra de la cartera Bravo per Nuveen per 330 milions d’euros o un portfolio de Straco Real Estate amb dos actius, que van ser adquirits per Greystar.
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