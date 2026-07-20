Girona és la província catalana on més creixen les hipoteques per comprar habitatge
El mercat hipotecari gironí registra el segon millor maig des del 2010, amb un creixement del 16,4% interanual en la signatura d'hipoteques sobre habitatges
Joan de Castro i Casadevall
Les comarques gironines han tornat a demostrar que actualment són el territori on el mercat hipotecari es mou amb més força a Catalunya. El maig de 2026 es van signar 868 hipoteques sobre habitatges a la demarcació, un 16,4% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És el creixement percentual més alt de les quatre demarcacions catalanes i situa Girona per davant de Barcelona (+9,3%) i Tarragona (+7,6%), mentre que Lleida és l'única que retrocedeix, amb una caiguda del 4,4%.
Comparant aquests resultats anys anteriors, engany es registra el segon millor mes de maig des del 2010 al mercat immobiliari gironí. Malgrat això, encara queden lluny les quantitats d'hipoteques per l'habitatge als anys anteriors a la crisi, que van assolir el pic el maig de 2006 amb 2985 hipoteques. Una altra dada rellevant és que a la demarcació gironina es firmen, de mitjana, les segones hipoteques més cares a Catalunya (177.167 euros) només per sota de Barcelona (220.463).
L'habitatge i préstecs encarits
El fet que el préstec mitjà a Girona sigui el segon més alt de Catalunya no és casualitat: respon directament al preu de l'habitatge a la demarcació, especialment a la costa i a determinades zones de la ciutat, on l'escassetat d'oferta manté la pressió a l'alça. Com que el preu de compra és més alt, també ho és la part que cal finançar, encara que el percentatge d'entrada es mantingui similar al d'altres territoris.
Excepcionalitat amb la resta del país
Tot i les xifres a l'alça, els 868 préstecs signats al maig a Girona queden molt lluny dels més de 20.000 que es formalitzaven cada mes a tot Catalunya (menys de 3000 a Girona) durant els anys de la bombolla immobiliària, entre el 2005 i el 2006. La comparació posa en perspectiva un increment que, tot i ser notable, es produeix des de nivells bastant més moderats que als anys previs a la crisi financera.
A escala espanyola, de fet, el contrast amb Catalunya i Girona és evident: es van signar 42.213 hipoteques a tot el país, pràcticament les mateixes que fa un any (-0,1%). Això reforça la idea que el creixement gironí respon a una dinàmica pròpia, més lligada a raons locals com podrien ser la pressió turística o la demanda de segona residència, que no pas a un impuls generalitzat del mercat espanyol.
Si es comparen les comunitats autònomes a la resta de l'estat, Catalunya és la tercera comunitat autònoma on més augmenta el nombre d’hipoteques tancades, només per darrere de Navarra i Canàries, que creixen en un 33,5% un 16,5%, respectivament. Tot i aquest auge en l'economia catalana, el conjunt de l'estat gairebé no ha variat des del maig de l'any passat.
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