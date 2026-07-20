Òbit
Mor David Lucas, secretari d'Estat d'Habitatge
El número dos del Ministeri d'Habitatge havia suspès recentment la seva activitat pública a causa d'un càncer
Gabriel Santamarina
El secretari d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, ha mort aquest dilluns 20 de juliol als 58 anys, segons ha comunicat el Ministeri d'Habitatge. El polític socialista havia suspès fa unes setmanes la seva agenda i la seva activitat pública després d'anunciar que patia càncer i que se sotmetria a tractament.
«El Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana lamenta profundament la pèrdua d'un company excel·lent que va dedicar la seva vida al servei públic i al bé comú», ha assenyalat el departament que dirigeix Isabel Rodríguez. Habitatge ha destacat que la seva feina deixa com a llegat «els fonaments del dret a l'habitatge com a cinquè pilar de l'Estat del benestar» i ha traslladat l'afecte dels seus treballadors a la família, els amics i els éssers estimats de Lucas.
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