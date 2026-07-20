Pressió financera, insatisfacció salarial i desgast laboral? Aquesta és la fórmula per a fidelizar talent sense disparar els costos salarials
La companyia aposta per una nova solució que integra subvenció i retribució flexible, generant fins a 700 euros anuals en beneficis exempts en salaris mitjans
B.C.
La pressió financera s'ha convertit en un dels grans reptes per a empreses i equips. La inflació, la pujada de preus i l'augment del cost de vida han fet que molts professionals percebin el seu salari com a insuficient per a afrontar les despeses quotidianes amb tranquil·litat. En aquest context, els beneficis socials i la retribució flexible han deixat de ser un complement per a convertir-se en una eina estratègica per a reforçar el poder adquisitiu sense necessitat d'incrementar els costos salarials.
Segons l'Estudi sobre Benestar i Salut Laboral a Espanya 2026 de Edenred, plataforma digital multisolució especialitzada en beneficis socials i employee engagement, el 75,6% dels professionals es declara insatisfet amb el seu sou. No obstant això, el 52,7% reconeix acceptar la seva retribució gràcies a mesures de benestar com a beneficis socials, retribució flexible, salut laboral o salari emocional, que es consoliden com un factor compensatori clau en l'actual entorn econòmic.
Un model mixt per a guanyar poder adquisitiu sense incrementar costos salarials
Davant aquesta realitat, Edenred, a través de la seva plataforma digital de retribució flexible Edenred Flex, permet a les empreses activar un model mixt que combina subvenció directa i retribució flexible. És a dir, la companyia pot aportar una quantitat mensual destinada a beneficis, mentre que cada professional té la possibilitat d'ampliar-la des del seu salari brut, aprofitant els avantatges fiscals de solucions com a Tiquet Restaurant, Edenred Mobilitat, Edenred Guarderia, formació o assegurances de salut.
Aquest model cobra especial rellevància en un moment en el qual les companyies necessiten oferir respostes tangibles a la pressió econòmica que senten els seus equips, però no sempre poden assumir increments salarials generalitzats. La clau està a transformar part de la retribució en solucions d'ús quotidià, generant un impacte real en la butxaca i optimitzant el salari disponible.
Per exemple, un professional amb un salari mitjà de 33.700 euros bruts anuals, l'empresa dels quals subvencioni 100 euros mensuals en Tiquet Restaurant, pot complementar aquesta quantitat mitjançant retribució flexible fins a aconseguir 220 euros al mes. Aquesta combinació pot traduir-se en un estalvi fiscal pròxim als 700 euros anuals, sense que la companyia hagi d'incrementar el salari brut.
Salut i benestar davant el desgast de meitat d'any
A la pressió financera se suma el desgast propi de la segona meitat de l'any. Després de mesos d'alta càrrega laboral, pressió per resultats i adaptació constant a noves formes de treball, molts equips arriben a l'estiu amb una fatiga física, mental i emocional acumulada que comença a impactar directament en el seu benestar.
El mateix estudi revela que el 83,5% dels professionals afirma sofrir fatiga digital derivada de l'ús intensiu de pantalles, mentre que set de cada deu consideren que el seu treball afecta negativament a la seva salut emocional. Aquestes dades reflecteixen una realitat cada vegada més evident: cuidar del talent ja no pot limitar-se al salari, sinó que exigeix una proposta integral que incorpori salut, conciliació, flexibilitat i benestar.
En aquest escenari, Edenred Flex evoluciona més enllà de la retribució flexible tradicional per a oferir una proposta connectada amb les necessitats reals del talent. La plataforma integra solucions de salut i benestar, amb accés a telemedicina, atenció mèdica especialitzada, suport psicològic, nutrició, benestar físic i emocional, gimnàs en línia o xat veterinari.
A més, l'assegurança mèdica, considerat pel 30,1% del talent com el benefici més valorat, pot contractar-se directament des de *Edenred *Flex en diferents modalitats. Dins d'un pla de retribució flexible, permet aprofitar l'exempció d'IRPF de fins a 500 euros anuals per persona assegurada, també aplicable a cònjuge i descendents.
Una plataforma adaptada a cada moment vital
No tot el talent necessita el mateix ni valora els mateixos beneficis en cada etapa. Algunes persones busquen alleujar el cost del menjar diari; unes altres necessiten suport per a conciliar, moure's de forma més eficient, cuidar la seva salut, accedir a formació o preparar la volta de vacances amb major tranquil·litat.
Edenred Flex respon a aquesta diversitat reunint en una única plataforma solucions orientades al benestar financer, físic, emocional i familiar. D'aquesta manera, les empreses poden configurar una proposta més personalitzada, flexible i alineada amb les prioritats dels seus equips, mentre el talent guanya autonomia per a triar els beneficis que millor encaixen amb la seva realitat.
En un mercat laboral marcat per la pressió financera, el desgast acumulat de meitat d'any i la demanda de major flexibilitat, Edenred Flex es posiciona com una solució integral per a reforçar el poder adquisitiu, cuidar la salut i acompanyar al talent en la segona meitat de l'any. Una eina que permet a les companyies anar més enllà del salari i respondre amb mesures concretes a un dels grans reptes actuals: construir entorns laborals més sostenibles, competitius i centrats en el benestar de les persones.
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