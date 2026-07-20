Water World i Aquadiver esperen un 10% més de visitants aquest estiu
Els parcs aquàtics de Lloret de Mar i Platja d’Aro han rebut prop de 100.000 persones fins a principis del mes de juliol, un 5% més que l’any anterior
Prop de 100.000 persones han visitat fins el 10 de juliol els parcs aquàtics Water World de Lloret de Mar i Aquadiver de Platja d’Aro, una xifra que representa un increment del 5% en comparació amb el mateix període de l’any passat. Els responsables de les instal·lacions no vinculen directament aquest increment del nombre d’usuaris amb les onades de calor d’aquest inici d’estiu, sinó que l’atribueixen a l’evolució general de l’afluència als equipaments, que esperen que tanquin la temporada amb un augment del 10% dels visitants en relació amb el 2025. «L’inici de campanya ha estat semblant al de l’any anterior, amb un creixement del 5%. I amb l’inici de la temporada alta, la previsió és mantenir la tendència i tancar amb un 10% més de visitants», apuntava Julià López-Arenas, director de Water World.
Fins el 10 de juliol, Water World ha rebut 75.400 visitants i 24.000 Aquadiver, segons les dades facilitades pels parcs, que també han informat que 24.000 estudiants de tot Catalunya han participat en la campanya escolar de les instal·lacions (19.000 a Water World i 5.000 a Aquadiver).
Responsables dels dos parcs aquàtics apunten sobre el perfil dels seus visitants que «s’observa un increment dels millennials com a públic que gaudeix del parc, ampliant el rang d’edat habitual, una lectura que també coincideix amb el que manifesten altres sectors sobre aquesta generació». Malgrat això, també hi ha diferències entre els usuaris de les instal·lacions de Lloret i Platja d’Aro. Segons les mateixes fonts, «a Water World els visitants són molt heterogenis, amb persones de diferents edats, diferents nacionalitats, diversa composició familiar i diferents extractes socials. Hi ha grups d’adolescents i joves, parelles i famílies, i és difícil destacar un perfil per sobre d’un altre». A Aquadiver, en canvi, «segueix predominant de manera molt notable el públic familiar. Els grups de joves que visiten el parc ho fan de manera organitzada, mitjançant agències de viatge i operadors turístics i és menys habitual la presència de públic jove (parelles o grups d’amics) desvinculat de l’àmbit familiar»
A Water World, Tornado King, estrenada l’any passat, es manté com l’atracció més destacada pels visitants, seguida de clàssics com Wild River i Rafting River.
Els responsables d’aquests dos parcs gironins apunten que «les noves àrees infantils i familiars (Tornado Land a Water World i Kids Bay a Aquadiver) mostren un comportament que també s’observa en altres àmbits i que indica que són els pares més que les mares els que van a les atraccions amb els seus fills petits».
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