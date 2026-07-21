Les exportacions de les càrnies gironines cauen fins a un 38% al maig arrossegades pels aranzels de la Xina
Les vendes a l'exterior de les empreses de la demarcació davallen un 5% durant els cinc primers mesos del 2026
Les exportacions de les càrnies gironines intensifiquen la davallada i continuen notant l'impacte dels aranzels que la Xina aplica al porc. Segons recull l'estadística del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, al maig les vendes a l'exterior d'aquest clúster han caigut fins a un 38% (passant dels 169,30 milions d'euros als 104,17). El descens contrasta amb la situació que viuen els altres dos sectors considerats motor de l'economia gironina a l'exterior, perquè tant les químiques com els fabricants de maquinària tanquen el mes a l'alça o bé es mantenen. Però amb això no n'hi ha prou per capgirar la balança i, en global, les exportacions gironines acaben el maig amb números negatius, amb un descens del 7%. En l'acumulat de l'any la baixada és del 5%.
L'última estadística d'exportacions que ha fet pública el Ministeri torna a recollir, com ja és la tònica dels darrers mesos, l'impacte dels aranzels que la Xina va aplicar a la UE com a represàlia pels gravàmens del cotxe elèctric. D'entrada, en el cas del porc, aquest impost temporal (que s'aplica durant cinc anys) va situar-se en el 20%. Tot i que després de tancar la investigació antidúmping, el gegant asiàtic va rebaixar-lo fins al 9,8% per a les càrnies catalanes.
Els aranzels han suposat que les vendes de porc cap a la Xina -un dels principals mercats dels escorxadors gironins a l'exterior- es frenessin. I aquest maig, als descensos acumulats se n'hi suma un altre. Perquè les exportacions de les càrnies de la demarcació han caigut fins a un 38%.
Segons recull l'estadística del Ministeri, les càrnies han exportat per valor de 169,30 milions d'euros. Al maig del 2025, la xifra s'havia situat en 104,17 milions d'euros. En paral·lel, si es fa una ullada als principals destins, la Xina ja se situa la dotzena posició del llistat (quan abans era un dels països que ocupava els primers llocs). D'un any per l'altre, les exportacions des de Girona cap al gegant asiàtic han caigut a la meitat (perquè dels 24,83 milions d'euros de l'abril del 2025 ara s'ha passat als 12,75).
De retruc, el pes que té el clúster carni dins l'agroalimentari gironí també comporta que aquest sector tanqui el maig a la baixa. En concret, amb un descens del 23,3% d'exportacions (situant-se en 245,9 milions d'euros). A més de la carn, també reculen en vendes a l'exterior els preparats alimentaris, l'alumini o la llet i els productes làctics.
Les químiques, a l'alça
La situació que viu l'agroalimentari no es reprodueix però als altres dos sectors considerats motor de l'economia gironina a l'exterior. En el cas de les químiques, les seves empreses han crescut un 4% en exportacions aquest maig (arribant als 121,8 milions d'euros).
Però dins aquest clúster, la indústria del medicament no segueix la tònica general. Si bé a l'abril les exportacions de les farmacèutiques van caure fins a la meitat, al maig la situació ha millorat. El mes s'ha continuat tancant a la baixa; però això sí, en comptes de milions, en aquest cas el descens ha estat de milers d'euros (dels 41,98 milions d'euros de l'any passat als 41,17 d'aquest 2026).
Per últim, l'altre sector dels tres que capitaneja l'economia exterior a Girona, el dels fabricants de maquinària, tanca el maig mantenint exportacions. Perquè dels 46,67 milions del maig del 2025 ara passa als 46,31.
La situació que viuen les químiques i la maquinària, però, no contribueix a eixugar les davallades de l'agroalimentari. I això fa que, en global, aquest maig es tanqui de nou a la baixa. En concret, amb un descens del 7,3% (i un valor global de 677 milions d'euros).
França, Alemanya i Itàlia
Si es passa la lupa per destins, com ja és habitual, per proximitat França continua essent el principal mercat dels productes gironins a l'exterior. Aquest maig, les empreses de la demarcació han fet vendes al país gal per valor de 167,44 milions d'euros (lleugerament per sota dels 170,90 de l'any passat).
En segon lloc del llistat, s'hi situa Itàlia. En aquest cas, aquí també s'hi ha exportat menys (passant dels 76,41 als 59,76 MEUR). Els següents països, per volum de vendes, són Portugal, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos, Polònia, els Estats Units, Bèlgica, Irlanda i Romania.
Un 5,1% menys
Els descensos d'aquest maig se sumen també als que ja s'havien acumulat des de l'inici del 2026. I això fa que, durant aquests cinc mesos d'any, les exportacions gironines ja arrosseguin una caiguda del 5,1% en comparació amb el 2025. Entre gener i maig, les vendes de les empreses a l'exterior se situen en 3.443 milions d'euros.
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