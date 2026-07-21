Noel creix un 9,5% i assoleix una facturació rècord de 727 milions d'euros
Les exportacions ja aporten aproximadament la meitat dels ingressos del grup de Sant Joan les Fonts
La garrotxina Noel ha tancat el 2025 amb una facturació de 727 milions d’euros, la més alta de la seva història i un 9,5% superior a la de l’exercici anterior. El grup alimentari amb seu a Sant Joan les Fonts també ha augmentat un 6% la producció, fins a les 134.848 tones.
Pel que fa a la distribució geogràfica del conjunt del negoci, les vendes de la companyia a Espanya han arribat als 380 milions d’euros, un 10,1% més que el 2024. Les exportacions ja aporten aproximadament la meitat de la facturació total, amb un pes destacat del mercat europeu. El creixement s’ha sustentat principalment en la divisió càrnia, que continua concentrant el gruix de l’activitat de la companyia.
L'augment de les vendes ha anat acompanyat d’una inversió de 28,3 milions d’euros en instal·lacions, processos productius, tecnologia i mesures ambientals. Entre els projectes executats hi ha una línia automatitzada per elaborar nous formats d’aperitiu i la construcció de dues depuradores d’aigua.
Una d’aquestes instal·lacions s’ha construït a la planta principal de Sant Joan les Fonts i l’altra a El Cierzo, la fàbrica d’embotits curats que el grup té a Terol. Noel també ha avançat en la digitalització de la planta d’especejament d’Olot, amb l’objectiu d’integrar la gestió dels processos, millorar la traçabilitat dels productes i disposar de dades en temps real.
La companyia també ha ampliat la seva presència en altres punts de la cadena de producció. Durant l’exercici ha entrat en l’accionariat de Garrudo Benito, una empresa familiar especialitzada en pernil i embotits ibèrics, i ha adquirit Ramadera Welfare, dedicada a la cria i l’engreix de porcí.
Diversificació de negoci
Més enllà del negoci carni, les divisions dedicades a altres categories d’alimentació han generat 70,2 milions d’euros de facturació, un 96,7% més que el 2024. Aquest àmbit inclou les cremes, els gaspatxos, les salses, els sucs vegetals i els plats preparats elaborats per empreses participades com Tap Tap Food, The Juicy Group i Global Art Cooking.
Noel xifra en 16 milions d’euros la inversió destinada a aquests negocis. Els diners s’han concentrat principalment en la nova planta de Global Art Cooking a Vic i en l’ampliació de les instal·lacions de Tap Tap Food a Sant Joan les Fonts.
Aquesta última actuació permetrà triplicar la capacitat de producció de cremes i salses de la planta garrotxina. L’empresa vincula l’ampliació sobretot a la demanda procedent dels mercats internacionals.
Noel té els seus orígens en una carnisseria oberta a Olot l’any 1940 i actualment està dirigida per la quarta generació de la família Boix-Bosch. El grup compta amb una plantilla d’unes 3.000 persones, disposa de 16 centres de producció a l’Estat i comercialitza els seus productes en 66 països.
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