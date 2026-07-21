El nombre de contractes de lloguer torna a pujar a Girona després d'un 2025 de baixades
La demarcació registra un augment del 9,5%, el segon major increment de Catalunya, només per darrere de Tarragona
Joan de Castro i Casadevall
El mercat del lloguer a la demarcació de Girona ha trencat la tendència a la baixa que arrossegava des de feia un any. Les dades de la Generalitat de Catalunya corresponents al primer trimestre de 2026 confirmen un repunt del 9,5% en el nombre de contractes signats respecte al mateix període de l'any anterior: de 2.865 a 3.138. És el segon creixement més fort de tot Catalunya, per darrere només de Tarragona, i gairebé vuit vegades superior a la mitjana catalana, que avança un tímid 1,2%.
L'evolució de Barcelona es manté pràcticament estancada (-0,6%) i la de Lleida continua perdent contractes (-7,3%). Les dades de l'Incasol han estat analitzades pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, que preveuen un potencial canvi de cicle en el mercat immobiliari. Tot i això, també criden a la prudència, ja que el volum de contractes de la demarcació encara se situa per sota dels registres d'inicis de 2023 i 2024.
Una pujada durant el primer trimestres respecte l'any anterior no implica l'inici d'un període d'increment. La comparació es fa entre dos trimestres concrets i no reflecteix necessàriament una tendència consolidada al llarg de tot l'any.
Els motors del creixement
L'anàlisi feta per l'API sobre 35 municipis de la demarcació mostra un creixement força generalitzat: disset municipis guanyen contractes, setze en perden i dos es mantenen estables. Per comarques, el Gironès (+17,2%) i la Selva (+16,8%) lideren clarament l'increment, seguides de l'Alt Empordà (+13,2%) i el Baix Empordà (+9,3%). La Garrotxa i el Pla de l'Estany creixen de manera més controlada, sumant un 4% i 1,1%, respectivament.
Girona capital és, en xifres absolutes, un dels grans protagonistes de la pujada: ha passat de 535 a 664 contractes, un 24,1% més. A la costa, destaca especialment Lloret de Mar, amb un salt del 69,8% (de 126 a 214 contractes), mentre que Sant Feliu de Guíxols, Roses, Torroella de Montgrí també registren augments notables del 39,1% per Sant Feliu i del 37% per la resta. Figueres, segona ciutat de la demarcació pel que fa a volum de lloguer, creix un 14,1%.
Pujada a la muntanya, baixada a la costa
A diferència dels nombre de contractes, els preus no dibuixen cap patró territorial clar: dels 35 municipis amb dades disponibles, setze veuen com el preu puja i divuit el mantenen o el veuen baixar. Puigcerdà apareix com a cas singular: és alhora el municipi amb la devallada de contractes més destacada i l'augment de preu més elevat, un 21,1%, una combinació que pot arribar a sugerir una reducció de l'oferta disponible. Ripoll (+8,7%) i Arbúcies (+7,1%) també registren pujades notories.
En sentit contrari, Castell d'Aro, Platja d'Aro, s'Agaró i Santa Coloma de Farners veuen com el preu cau un 10,9%. A la ciutat de Girona, tot i l'augment de contractes, el preu mitjà retrocedeix un 4%, fins als 794,29 euros.
El lloguer de temporada
El lloguer de temporada, que ha viscut una forta contracció a tot Catalunya des del 2025, també cau a la demarcació de Girona, però amb molta menys intensitat que a la resta del territori. Mentre que a Catalunya els contractes de temporada baixen un 32,7% en un any, a Girona el descens és de només l'11,9% (de 303 a 267 contractes). El retrocés de la demarcació gironina es troba molt lluny del que han registrat províncies com Barcelona (-33,3%) o Tarragona (-50,8%).
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