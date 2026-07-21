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La trobada dels Amics de la Fusta aplega 35 persones

El sopar anual es va celebrar a la Fusteria Jos-Mir

La trobada anual dels Amics de la Fusta.

La trobada anual dels Amics de la Fusta. / DdG

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Redacció

Redacció

Banyoles

La 24a Trobada dels Amics de la Fusta del Pla de l’Estany ha reunit unes 35 persones vinculades al sector, entre fusters, comercials i amics, en el tradicional sopar celebrat enguany el 17 de juliol a les instal·lacions de la Fusteria Jos-Mir SL, a Banyoles.

La vetllada, que es va allargar fins a les tres de la matinada, també va servir per debatre la continuïtat de la trobada durant els pròxims anys. Els assistents van plantejar diverses propostes amb l’objectiu de poder celebrar-ne una nova edició l’any vinent.

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