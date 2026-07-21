Wikiloc compleix 20 anys superant els 20 milions de membres a tot el món
La plataforma nascuda a Girona celebra dues dècades amb milions de rutes compartides per la comunitat a tots els continents
Fa 20 anys, quan els telèfons intel·ligents encara no formaven part de la vida quotidiana i els dispositius GPS començaven a obrir-se camí com una eina accessible, Wikiloc va començar a prendre forma amb una idea senzilla: ajudar les persones a compartir les seves rutes a l'aire lliure perquè d'altres les poguessin descobrir i seguir amb la confiança de no perdre's. Dues dècades després, aquella iniciativa s'ha convertit en una de les comunitats outdoor més grans del món.
A més, coincidint amb la celebració del seu 20è aniversari, Wikiloc ha assolit els 20 milions de membres a escala global, reunint milions de rutes a tots els continents. El que va començar a la seva etapa embrionària com un propòsit del seu fundador, Jordi Ramot, per compartir recorreguts amb el grup d'amics amb qui sortia en bicicleta de muntanya, es va transformar en un mapa col·laboratiu en evolució constant. Cada dia, milers de persones comparteixen noves rutes que amplien una base de coneixement construïda a partir de l'experiència real sobre el terreny.
Una comunitat global cartografiant rutes
Els inicis de Wikiloc ja reflectien que era un projecte amb vocació global: després d'anunciar-se en un fòrum en línia, l'endemà ja hi havia més de 200 rutes pujades des de diferents països i continents. Amb un creixement sostingut, els darrers anys han destacat per la important consolidació internacional de la plataforma. Al llarg del temps, la tecnologia s'ha anat perfeccionant, millorant la precisió i la navegació. Però el valor diferencial de Wikiloc continua sent la comunitat. Milions de persones que, en acabar una ruta, decideixen compartir-la, amb descripcions, fotografies i punts d'interès, perquè algú altre pugui viure aquella mateixa experiència.
Segons les dades registrades durant tot aquest temps, el senderisme és l'activitat més popular, seguida de la bicicleta de muntanya, el running, el ciclisme de carretera i el trail running. A més, a Wikiloc s'hi poden trobar rutes de moltes altres activitats, com ara raquetes de neu, esquí de muntanya, marxa nòrdica, caiac i fins a 80 tipus d'activitats diferents.
Un equip amb seu a Girona
El que va començar com un projecte personal s'ha convertit en un equip de més de 30 persones que treballa diàriament per continuar evolucionant la tecnologia al servei de tothom qui vulgui gaudir de la natura. Però més enllà de l'evolució tecnològica o del creixement, aquest aniversari posa el focus en la dimensió col·laborativa del projecte.
Cada ruta realitzada i compartida forma part d'una mateixa història. Una història que, 20 anys després, continua escrivint-se cada dia en milers de llocs diferents. Amb 20 milions de membres i una comunitat activa arreu del món, Wikiloc celebra aquest aniversari mantenint intacta la idea que ha guiat el seu recorregut des del primer dia: creure en un futur on totes les persones passin més temps gaudint i preservant la natura.
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