CaixaBank renova el patrocini de la Cambra del Comerç de Girona
El conveni entre CaixaBank i la Cambra de Comerç de Girona busca impulsar el creixement i la competitivitat del teixit empresarial gironí durant el 2026
CaixaBank i la Cambra de Comerç de Girona han renovat el conveni de patrocini que mantenen des de fa anys amb l'objectiu de continuar contribuint al creixement i la competitivitat del teixit empresarial gironí. La col·laboració reforça el compromís de les dues entitats amb les empreses, els emprenedors i les organitzacions que generen valor econòmic i social a la demarcació de Girona.
L'acord ha estat signat pel president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega i director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González. El conveni contempla el suport de l'entitat financera a les diferents jornades informatives i activitats empresarials que la Cambra desenvoluparà al llarg de l'any 2026, així com als Premis Impuls Cambra, una iniciativa que posa en relleu la trajectòria, l'excel·lència i la contribució d'empreses, entitats i professionals al progrés econòmic, social i formatiu de les comarques gironines.
Podrem oferir a les empreses eines, coneixement i oportunitats per accedir a nous mercats, consolidar la seva presència internacional i afrontar amb més garanties els reptes del comerç exterior
Gràcies a aquesta col·laboració, les empreses del territori podran continuar accedint a espais de coneixement, actualització professional i intercanvi d'experiències, amb continguts orientats a donar resposta als principals reptes que afronten les organitzacions en àmbits com la internacionalització, la sostenibilitat i la competitivitat.
La col·laboració amb la Cambra de Comerç de Girona ens permet donar suport a iniciatives que generen oportunitats, fomenten el coneixement i contribueixen a l'enfortiment del teixit productiu del territori
CaixaBank i el creixement empresarial
Amb aquest acord, CaixaBank assegura que vol reafirmar la seva "voluntat d’acompanyar les empreses en totes les fases" del seu desenvolupament, des de la consolidació del negoci fins a l’obertura a nous mercats. La col·laboració amb la Cambra de Girona s’emmarca en la tasca de l’entitat per contribuir al progrés econòmic dels territoris on és present i per impulsar iniciatives que generin valor compartit per a empreses, institucions i societat.
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