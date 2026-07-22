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CaixaBank renova el patrocini de la Cambra del Comerç de Girona

El conveni entre CaixaBank i la Cambra de Comerç de Girona busca impulsar el creixement i la competitivitat del teixit empresarial gironí durant el 2026

Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, i Josep Maria González, director territorial de CaixaBank a Catalunya.

Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, i Josep Maria González, director territorial de CaixaBank a Catalunya. / CaixaBank

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Redacció

Redacció

Girona

CaixaBank i la Cambra de Comerç de Girona han renovat el conveni de patrocini que mantenen des de fa anys amb l'objectiu de continuar contribuint al creixement i la competitivitat del teixit empresarial gironí. La col·laboració reforça el compromís de les dues entitats amb les empreses, els emprenedors i les organitzacions que generen valor econòmic i social a la demarcació de Girona.

L'acord ha estat signat pel president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega i director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González. El conveni contempla el suport de l'entitat financera a les diferents jornades informatives i activitats empresarials que la Cambra desenvoluparà al llarg de l'any 2026, així com als Premis Impuls Cambra, una iniciativa que posa en relleu la trajectòria, l'excel·lència i la contribució d'empreses, entitats i professionals al progrés econòmic, social i formatiu de les comarques gironines.

Podrem oferir a les empreses eines, coneixement i oportunitats per accedir a nous mercats, consolidar la seva presència internacional i afrontar amb més garanties els reptes del comerç exterior

Jaume Fàbrega

— President de la Cambra de Comerç

Gràcies a aquesta col·laboració, les empreses del territori podran continuar accedint a espais de coneixement, actualització professional i intercanvi d'experiències, amb continguts orientats a donar resposta als principals reptes que afronten les organitzacions en àmbits com la internacionalització, la sostenibilitat i la competitivitat.

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La col·laboració amb la Cambra de Comerç de Girona ens permet donar suport a iniciatives que generen oportunitats, fomenten el coneixement i contribueixen a l'enfortiment del teixit productiu del territori

Josep Maria González

— Director territorial de CaixaBank de Girona

CaixaBank i el creixement empresarial

Amb aquest acord, CaixaBank assegura que vol reafirmar la seva "voluntat d’acompanyar les empreses en totes les fases" del seu desenvolupament, des de la consolidació del negoci fins a l’obertura a nous mercats. La col·laboració amb la Cambra de Girona s’emmarca en la tasca de l’entitat per contribuir al progrés econòmic dels territoris on és present i per impulsar iniciatives que generin valor compartit per a empreses, institucions i societat.

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