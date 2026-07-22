El Govern reactiva les ajudes per a la compra de cotxes elèctrics
L'ajuda, de fins a 4.500 euros, prioritza models elèctrics europeus i espanyols inferiors a 35.000 euros
Guillermo Calvo
El Govern manté el peu a l’accelerador cap a un país més descarbonitzat. L’executiu de Pedro Sánchez ha aprovat el reial decret que regula el nou Pla Auto+, un programa d’ajuts directes a la compra de vehicles elèctrics i electrificats dotat amb fins a 400 milions d’euros. Les subvencions, que tindran caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2026, permetran als qui adquireixin un vehicle sostenible rebre fins a 4.500 euros d’ajuda.
El programa està dirigit a particulars, treballadors autònoms, pimes i micropimes. En el cas de les persones físiques, només es podrà sol·licitar una ajuda per vehicle, mentre que les empreses podran beneficiar-se de subvencions per a un màxim de deu vehicles.
Després del Consell de Ministres, el titular d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha explicat que les sol·licituds podran tramitar-se a través d’una plataforma telemàtica, bé directament pels beneficiaris o mitjançant concessionaris i empreses de rènting o ‘leasing’ financer.
L'objectiu del pla és impulsar la compra de vehicles "elèctrics, econòmics, europeus i espanyols"
Segons el dirigent socialista, l’objectiu del pla és impulsar la compra de vehicles "elèctrics, econòmics, europeus i espanyols", prioritzant els models 100% elèctrics amb un preu inferior a 35.000 euros. Segons el seu parer, aquesta iniciativa contribuirà a accelerar la transformació del mercat i l’avenç de la mobilitat elèctrica.
El ministre també va destacar l’evolució positiva del mercat espanyol, on els vehicles electrificats van representar el 23% de les matriculacions de l’últim mes. En el primer semestre de l’any, les vendes d’aquest tipus de vehicles van créixer un 39%, fins a arribar a les 154.271 unitats. Per la seva banda, el mercat de turismes electrificats va registrar un increment del 20,4%, amb 29.791 matriculacions i una quota de mercat del 23,2%. Hereu ha tret pit del compromís que té el Govern central amb la reindustrialització cap a un sector que deixa enrere la petjada de carboni i posa el focus en l’electrificació sempre anteposant la transició energètica.
El Pla Auto + substitueix l’anterior programa Moves III i incorpora un nou criteri destinat a afavorir la producció europea i espanyola. En concret, fins a un 25% de l’import de l’ajuda dependrà que el vehicle hagi sigut fabricat a Europa.
Els turismes amb etiqueta ambiental Zero —vehicles elèctrics i híbrids endollables— podran rebre una ajuda de fins a 4.500 euros, sempre que el seu preu no superi els 35.000 euros (abans d’impostos i després d’aplicar els descomptes comercials) i que la seva fabricació s’hagi fet a Europa.
Les ajudes també arribaran a furgonetes i vehicles comercials lleugers de fins a 3,5 tones, que podran optar a subvencions de fins a 5.000 euros, sense límit de preu.
A més, en els dos casos, els concessionaris hauran d’aplicar un descompte addicional mínim de 1.000 euros sobre el preu de venda del vehicle.
La fórmula EEE
El nou sistema d’incentius es basa en la denominada fórmulaEEE (Elèctric, Econòmic i Europeu), mitjançant la qual la quantia de l’ajuda dependrà de tres criteris.
Per accedir a l’ajuda màxima de 4.500 euros, el vehicle haurà de complir els requisits següents: ser un turisme 100% elèctric, condició que representa el 50% de l’ajuda, tenir un preu inferior a 35.000 euros, cosa que suposa un altre 25% de la subvenció, haver sigut acoblat a Europa i comptar amb una bateria la fabricació de les quals s’hagi realitzat, almenys en part, en territori europeu, requisit que aporta el 25% restant.
En el cas dels híbrids endollables (PHEV) o d’autonomia estesa (REEV) amb etiqueta Zero, l’ajuda màxima serà de 3.375 euros, sempre que compleixin també els requisits de preu i fabricació europea.
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