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El preu dels combustibles s'encareix un 7,9% a Espanya al juny

L'increment del 7,9% en els combustibles a Espanya durant el juny contrasta amb les caigudes del dièsel i la gasolina a la majoria d'Europa

Un home omplint el dipòsit a una benzinera de Girona.

Un home omplint el dipòsit a una benzinera de Girona. / Aniol Resclosa

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ACN

ACN

Girona / Barcelona

El preu dels combustibles i lubricants per a vehicles personals a Espanya va augmentar un 7,9% el juny interanual, segons dades d'Eurostat publicades aquest dimecres. La xifra està per sota de la mitjana de la Unió Europea que va registrar uns increments del 13,7%. Tot i això, l'augment de l'abril i del maig en comparació als mateixos mesos del 2025 era del 20,8% i del 20,7%, respectivament. D'altra banda, el dièsel va caure un 6,4% i la gasolina un 4,2% arreu dels 27. En comparació al maig, tots els estats membres van registrar caigudes del preu del dièsel, liderades per la República Txeca que comptabilitzava un descens de l'11,3%. En el cas de la gasolina, els dos únics països on va augmentar el preu van ser Xipre (0,7%) i Itàlia (0,5%).

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