Resultats empresarials
Santander eleva un 31% els beneficis fins als 8.973 milions per la plusvàlua de la venda de la seva filial polonesa
L’entitat prepara una recompra de títols de 1.800 milions i repartirà un dividend a compte d’11 cèntims per acció
La principal font d’ingressos del grup, el marge d’interessos, creix un 7% fins als 22.711 milions d’euros, impulsat pels tipus d’interès del BCE
Monique Zamora Vigneault
El Banco Santander va obtenir un benefici net ordinari de 7.328 milions d’euros en el segon semestre del 2026, un 15% més que en el mateix període de l’any anterior, gràcies a l’impuls del marge d’interessos i de les comissions, així com l’augment d’activitat comercial. En termes comptables, el benefici atribuït va pujar a 8.973 milions, un 31% més, gràcies a la plusvàlua de 1.900 milions generada per la venda del seu negoci polonès.
A més de la plusvàlua, el benefici atribuït també inclou 250 milions d’euros en costos de reestructuració derivats de l’adquisició de TSB a Banc Sabadell. Els comptes d’aquest trimestre no reflecteixen l’impacte de la futura compra del banc nord-americà Webster Bank, adquisició que va ser anunciada al febrer i continua pendent de les autoritzacions regulatòries necessàries.
L’entitat que presideix Ana Botín ha sigut el primer integrant de la gran banca a retre comptes al mercat aquest dimecres. Les xifres superen lleugerament les previsions del mercat. El marge d’interessos, la principal font d’ingressos del grup, va augmentar un 7% en aquest període, fins als 22.711 milions d’euros.
Les comissions van créixer un 9%, fins a 6.851 milions a causa de l’augment de l’activitat comercial. El banc també va continuar ampliant la seva base comercial: Santander va tancar el mes de juny amb 182 milions de clients, 12 milions més que fa un any, impulsat per la incorporació de quatre milions de clients després de l’adquisició de TSB.
El banc va reforçar a més el seu matalàs de capital. Santander va tancar el juny amb una ràtio CET1 del 14%, un nivell que el banc considera compatible amb l’absorció de l’impacte de les adquisicions i amb el seu objectiu de finalitzar l’exercici entre el 12,8% i el 13%.
L’entorn dels tipus fixats pel Banc Central Europeu (BCE) ha impulsat els marges de la banca en els últims exercicis. L’atenció dels inversors ara se centra en si les grans entitats financeres del país tenen la capacitat per sostenir la rendibilitat mitjançant el creixement del negoci, el control de costos i la creixent diversitat geogràfica.
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, va valorar positivament els resultats. «Hem tingut un bon primer semestre, amb 12 milions de clients més que fa un any. Els ingressos creixen un 6%, els costos baixen i ONE Transformation continua impulsant la millora del palanquejament operatiu», va manifestar.
Després de completar la desinversió del seu negoci a Polònia, l’entitat cantàbrica ha centrat la seva estratègia de creixement en diverses adquisicions en mercats clau, com TSB al Regne Unit i Webster als Estats Units.
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre
- El gest de Pedro Porro a la final del Mundial: «Hola, Peralada! Una abraçada a tots»
- Els aliments que ajuden a combatre la inflamació crònica, segons l’OCU