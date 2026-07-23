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Així són els nous dissenys dels bitllets d'euro

Els dissenys s'inspiren en dues temàtiques diferents: cultura europea i rius i ocells

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

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Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro / Banc Central Europeu

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ACN

ACN

Frankfurt

El Banc Central Europeu (BCE) ha revelat aquest dijous les deu propostes finalistes dels nous dissenys dels bitllets d'euro des de Frankfurt. Els dissenys s'inspiren en dues temàtiques diferents: cultura europea i rius i ocells. L'entitat va rebre més de 1.200 candidatures per participar en el disseny, d'aquestes només 25 van poder presentar les seves propostes al grup d'experts que n'ha escollit deu. El Consell de Govern del BCE serà l'encarregat d'escollir la versió definitiva abans de finals d'any. Tot i això, els bitllets no es posaran en circulació fins d'aquí a un temps. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dit que "els bitllets d'euro són més que una forma de pagament, són una de les expressions més tangibles d'Europa".

L'entitat, a banda de presentar els dissenys finalistes, ha anunciat una consulta pública perquè els ciutadans puguin opinar sobre les propostes. El BCE ha activat fins al 21 de setembre un formulari a la seva pàgina web perquè els europeus deixin els seus comentaris.

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro / Banc Central Europeu

El resultat d'aquesta consulta formarà part, entre diversos altres informes, del material consultiu a disposició dels membres del Consell de Govern per decidir quin serà el disseny definitiu. Tot i això, caldrà esperar uns anys per poder provar i imprimir la nova remesa, des de l'entitat, però, no han especificat quant de temps necessitaran per realitzar les gestions. Serà el primer canvi de disseny complet des que l'euro es va posar en circulació el 2002.

A principis de 2025 es definien els dos possibles temes pels nous dissenys. Després de mesos consultes, s'estipulava que la cultura europea estaria representada per figures com Maria Callas, Miguel de Cervantes, Marie Curie, una llibreria, una escola o un festival de música.

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro / Banc Central Europeu

D'altra banda, els rius i els ocells demostraven la fortalesa en la diversitat. Aquests esbossos estarien acompanyats per institucions europees com la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Banc Central Europeu o el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

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Lagarde ha ressaltat en un comunicat publicat aquest dijous que es reforçarà el sentiment d'identitat europea "a través de dissenys que combinen bellesa i significat".

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Així són els nous dissenys dels bitllets d'euro

Així són els nous dissenys dels bitllets d'euro

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

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